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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'

डीके शिवकुमार की प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी, बोले- 'कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही...'

डीके की यह हिदायत तब आई जब एक वायरल वीडियो में महिला ने आरोप लगाया कि जिन उम्मीदवारों ने कन्नड़ को अपनी मातृभाषा बताया था उन्हें इंटरव्यू या शॉर्टलिस्टिंग राउन्ड में ही बाहर कर दिया गया.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 25 Oct 2026 07:12 PM (IST)
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कर्नाटक में एक बार फिर भाषा की लड़ाई शुरू हो गई है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्राइवेट कंपनियों को हिदायत दी है कि कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के साथ भेदभाव किये जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा है कि "कर्नाटक में कन्नड़ लोग ही सर्वोपरि हैं."

डीके का यह बयान तब आया है, जब सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि "बेंगलुरु की IT कंपनियों में भर्ती के दौरान भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है."

शिवकुमार ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि "अगर यह पाया जाता है कि किसी निजी संस्थान ने जानबूझकर कन्नड़ लोगों को दरकिनार किया है, तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी. कर्नाटक में, कन्नड़ लोग ही सर्वोपरि हैं. सरकार किसी भी कारण से कन्नड़ लोगों के अधिकारों, सम्मान और अवसरों की अनदेखी नहीं होने देगी."

बेंगलुरू भारत की IT कैपिटल

बेंगलुरू की IT विश्व ख्याति को लेकर शिवकुमार ने कहा, "दुनिया बेंगलुरु को भारत की टेक्नोलॉजी राजधानी के रूप में देखती है, और हमें अपने कन्नडिगा लोगों की प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं पर बहुत गर्व है." उन्होंने कहा कि सरकार, "कन्नडिगा हितों की आवाज़" के रूप में, उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

तमिल, तेलुगु लोगों को दी जा रही नौकरी

दरअसल, एक वायरल वीडियो में महिला ने आरोप लगाया कि जिन उम्मीदवारों ने कन्नड़ को अपनी मातृभाषा बताया था उन्हें इंटरव्यू या शॉर्टलिस्टिंग राउन्ड में ही बाहर कर दिया गया. महिला ने दावा किया कि इसके बजाय कंपनियां तेलुगु और तमिल बोलने वालों को प्राथमिकता दे रही हैं. साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के युवाओं को कम वेतन पर काम पर रख रही हैं. उनके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इस वीडियो ने पुरानी शिकायतों को और हवा दे दी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "बेंगलुरु के कॉलेजों में कैंपस इंटरव्यू नहीं कराए जा रहे हैं. " महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि "कृपया इस समस्या का कोई समाधान निकालें."

सिद्धारमैया सरकार में पेश हुआ था ड्राफ्ट बिल

कर्नाटक में इससे पहले साल 2024 में, सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी थी. जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा अनिवार्य करने का प्रस्ताव था. हालांकि, उद्योग संगठनों के विरोध के बाद इस बिल को रोक दिया गया था.

बीजेपी की नाराजगी

बीजेपी प्रवक्ता अशोक गौड़ा ने कहा कि शिवकुमार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस सरकार किस तरह की नौकरियां पैदा कर रही है. उन्होंने पूछा, "हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसी नई नौकरियां पैदा करने के लिए, जिनमें कन्नड़ लोगों को बढ़ावा मिले, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?" मौजूदा नौकरियों के बारे में उन्होंने कहा, "बेशक, नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन नौकरियां बढ़ाने के लिए सरकार क्या भूमिका निभा रही है?" उन्होंने शिवकुमार से इस बारे में स्पष्ट जवाब देने को कहा.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 25 Oct 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Bengaluru DK SHivakumar
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