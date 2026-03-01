खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस-सेना की फायरिंग में 19 की मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस और सेना की फायरिंग में 19 की मौत

खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस और सेना की फायरिंग में 19 की मौत

Israel Iran War: अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद से पाकिस्तान में भी हालात बिगड़े हैं. पुलिस-सेना की फायरिंग में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 01 Mar 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद से ही पाकिस्तान में हालत बेकाबू हो रहे हैं और जगह-जगह अमेरिका के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है. हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत आज (1 मार्च) सुबह 10 बजे हुई जब कराची में स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट में 100 से ज्यादा शिया समुदाय के लोग घुस गए और पहले इन प्रदर्शनकारियों ने ईरान और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का झंडा कॉन्सुलेट के गेट पर फहराया फिर आधे घंटे तक कॉन्सुलेट के भीतर उत्पात मचाते हुये तोड़फोड़ की और आगजनी की.

प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, 14 की मौत

हालात इतनी बेकाबू थे कि कराची पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करनी पड़ी. जिसकी वजह से 14 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई. अमेरिकी कॉन्सुलेट में इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है क्यूंकि प्रदर्शनकारी जिस जगह पर इकट्ठा हुए थे वो कॉन्सुलेट से 3 किलोमीटर दूर थी. फिर आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी कॉन्सुलेट की तरफ आगे बढ़े. इस दौरान एक भी पुलिसकर्मी इन्हें रास्ते में रोकने के लिए नहीं था.

ट्रैफिक पुलिस की इमारत को किया आग के हवाले

फायरिंग के बार तकरीबन 25 से ज़्यादा घायल प्रधानकारियों को जिन्ना अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. कॉन्सुलेट के भीतर हिंसा के बाद प्रदर्शनकारी पास में ही मौजूद पाकिस्तानी ट्रैफिक की इमारत के पास पहुंचे और वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस की इमारत को आग के हवाले कर दिया.

गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन

हिंसक प्रदर्शन का कराची के अलावा दूसरा बड़ा केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित बाल्टिस्तान रहा. जहां स्कर्दू शहर में प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के LoC की गतिविधि ट्रैक करने वाले UNMOGIP के दफ्तर में आग लगा दी, साथ ही आग की जद में आर्मी पब्लिक स्कूल और एसपी ऑफिस भी आया. एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद तस्वीरों और वीडियो में संयुक्त राष्ट्र का दफ़्तर धूं-धूं करके जलता हुआ दिखा.

सेना की फायरिंग में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत

इसी तरह पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के ही जोतियाल में सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी. जिसमें 5 प्रदर्शनकारी मारे गए. इस समय स्कर्दू शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और बाहर निकलने पर गोली मारने का आदेश है. लाहौर में भी अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के लिए लोग अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर पहुंचे, हालांकि वहां पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कॉन्सुलेट में तो घुसने नहीं दिया, लेकिन अमेरिका की मौत के नारे वहां भी लगाए गए. कल (2 मार्च) फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर में शिया समुदाय के लोगो ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन का आवाहन किया है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Pakistan US ISRAEL - IRAN WAR #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Israel Iran War Live: खामेनेई की मौत के बाद और भड़का ईरान, UAE पर दागीं मिसाइलें, PM मोदी ने बुलाई CCS की मीटिंग
Live: खामेनेई की मौत के बाद और भड़का ईरान, UAE पर दागीं मिसाइलें, PM मोदी ने बुलाई CCS की मीटिंग
विश्व
खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस और सेना की फायरिंग में 19 की मौत
खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस-सेना की फायरिंग में 19 की मौत
विश्व
अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत, शहबाज शरीफ का आया पहला रिएक्शन, कहा- पाकिस्तान...
अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत, शहबाज शरीफ का आया पहला रिएक्शन, कहा- पाकिस्तान...
विश्व
खामेनेई की मौत के बाद जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन, कहा- 'इस बार अमेरिका और इजरायल ने हद...'
खामेनेई की मौत के बाद जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन, कहा- 'इस बार अमेरिका और इजरायल ने हद...'
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
US-Israel Iran War: इन जगहों पर ईरान की रेंज में हैं अमेरिकी मिसाइलें | Khamenei | Netnyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israle-Iran War: इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ODI से लिया संन्यास, भारत के खिलाफ रिटायरमेंट मैच में जड़ा शतक
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने ODI से लिया संन्यास, भारत के खिलाफ रिटायरमेंट मैच में जड़ा शतक
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
इंडिया
Israel-Iran War: इजरायल और अमेरिकी हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के ओवैसी, AIMIM चीफ ने मोदी सरकार से कर दी ये डिमांड
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भड़के ओवैसी, AIMIM चीफ ने मोदी सरकार से कर दी ये डिमांड
विश्व
खामेनेई की मौत के बाद जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन, कहा- 'इस बार अमेरिका और इजरायल ने हद...'
खामेनेई की मौत के बाद जावेद अख्तर का पहला रिएक्शन, कहा- 'इस बार अमेरिका और इजरायल ने हद...'
ट्रेंडिंग
बेहोशी का ड्रामा कर बच्चों ने प्रिंसिपल को दिया बर्थडे सरप्राइज, छात्रों का प्यार देख मुस्कुराने लगे माड़साब, वीडियो वायरल
बेहोशी का ड्रामा कर बच्चों ने प्रिंसिपल को दिया बर्थडे सरप्राइज, छात्रों का प्यार देख मुस्कुराने लगे माड़साब, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कितने बजे शुरू होगा IND vs WI मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget