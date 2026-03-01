हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEast India Company: क्या बनाती है अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जानें कौन है इसका मालिक?

East India Company: क्या बनाती है अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जानें कौन है इसका मालिक?

East India Company: कभी भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2005 में लक्जरी ब्रांड के रूप में दोबारा शुरू किया गया था. आइए जानें कि यह अब किस हालत में है और आखिर क्या बनाती है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Mar 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

East India Company: करीब चार सौ साल पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरू हुआ नाम, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी, अब फिर से सुर्खियों में है. कभी भारत में अपना साम्राज्य चलाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आधुनिक रूप 2025 में दिवालिया होकर बंद हो गया है. यह वही नाम है जिसने औपनिवेशिक दौर में भारत पर शासन किया और बाद में इतिहास की किताबों तक सीमित हो गया. 1874 में मूल कंपनी के खत्म होने के बाद, 2005 में इसे एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर फिर जिंदा किया गया था. लेकिन आर्थिक संकट के कारण आधुनिक कंपनी भी टिक नहीं पाई और अब दोबारा इतिहास बन गई है. आइए जानें कि यह क्या बनाती है और इसका मालिक कौन है.

पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी?

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी. शुरुआत में यह एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार करती थी. इसके मुख्य कारोबार में शामिल थे- भारत से कपास, रेशम, नील (इंडिगो), मसाले और साल्टपीटर. इसके अलावा चीन से चाय का व्यापार, अफीम की खेती और उसका चीन में अवैध व्यापार. 
कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम किया था. धीरे-धीरे उसने भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया. अपनी निजी सेना के दम पर भारत में जमीन कब्जाई और भारतीय लोगों से टैक्स वसूला.1858 तक यह कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे सत्ता संभाल ली और 1874 में कंपनी को खत्म कर दिया गया.

आधुनिक दौर में फिर कैसे लौटी?

2005 के आसपास भारत में जन्मे ब्रिटिश कारोबारी संजीव मेहता ने इस ऐतिहासिक नाम के राइट्स खरीद लिए. उन्होंने 2003 से 2005 के बीच कंपनी का ब्रांड, नाम और प्रतीक चिह्न हासिल किया. इसके बाद कंपनी को एक लक्जरी रिटेल ब्रांड के रूप में दोबारा शुरू किया गया. इसका मुख्य स्टोर लंदन के मेफेयर इलाके में खोला गया था.
आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बनाती या बेचती थी?

नई ईस्ट इंडिया कंपनी कोई साम्राज्य नहीं चला रही थी. यह एक हाई-एंड रिटेल ब्रांड थी जो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचती थी. मुख्य उत्पाद थे- महंगी चाय, कॉफी, चॉकलेट, मसाले, गिफ्ट हैम्पर.
ब्रांड को एक लग्जरी और ऐतिहासिक पहचान के साथ पेश किया गया. इसे कई लोग इतिहास का उल्टा मोड़ भी कहते थे, क्योंकि जिस कंपनी ने कभी भारत पर शासन किया था, उसका नाम अब एक भारतीय मूल के कारोबारी के पास था. 

फिर क्यों बंद हो गई कंपनी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आधुनिक कंपनी को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उस पर कर्ज बढ़ता गया, टैक्स और कर्मचारियों के भुगतान में देरी हुई. आखिरकार 2025 में कंपनी आधिकारिक रूप से लिक्विडेशन में चली गई, यानी उसकी संपत्तियां बेची जाएंगी और कर्ज चुकाया जाएगा. यह दूसरी बार है जब इस नाम की कंपनी का अस्तित्व खत्म हुआ है. अब इतिहास के सबसे चर्चित कॉरपोरेट नामों में से एक शायद हमेशा के लिए खत्म हो चुका है.

यह भी पढ़ें: India Iran Trade: ईरान से क्या-क्या खरीदता है भारत, जंग शुरू होने से किन चीजों पर बढ़ेगी महंगाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Mar 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
East India Company East India Company Owner East India Company Shut Down
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
East India Company: क्या बनाती है अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जानें कौन है इसका मालिक?
क्या बनाती है अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जानें कौन है इसका मालिक?
जनरल नॉलेज
India Iran Trade: ईरान से क्या-क्या खरीदता है भारत, जंग शुरू होने से किन चीजों पर बढ़ेगी महंगाई?
ईरान से क्या-क्या खरीदता है भारत, जंग शुरू होने से किन चीजों पर बढ़ेगी महंगाई?
जनरल नॉलेज
Burj Khalifa Insurance: ईरान के हमले में अगर तबाह हो गया बुर्ज खलीफा तो कौन देगा इसका मुआवजा, जान लें नियम
ईरान के हमले में अगर तबाह हो गया बुर्ज खलीफा तो कौन देगा इसका मुआवजा, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
Best Air Defence System: दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस किसके पास, ईरान-इजरायल जंग में फिर उठा सवाल?
दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस किसके पास, ईरान-इजरायल जंग में फिर उठा सवाल?
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak:😮Aryavardhan की नई चाल, खेल-खेल में ससुर जी का दिल जीतने की तैयारी (01-03-2026)
US-Israel Iran War: 27 अमेरिकी ठिकाने तबाह होने पर ईरान पर भड़के Donlad Trump!| Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: Khamenai की मौत के बाद चीन ने इजरायल से की अपील। Trump । Netnyahu | Breaking
बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक? जानें प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक?
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
टेलीविजन
'जब रावण का साम्राज्य टिक नहीं सका..' खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा
खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
ट्रेंडिंग
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
हेल्थ
Tips For A Healthy Heart: अचानक नहीं होतीं दिल की बीमारियां! इन छोटी और नियमित आदतों से रखें अपने हार्ट का ख्याल
अचानक नहीं होतीं दिल की बीमारियां! इन छोटी और नियमित आदतों से रखें अपने हार्ट का ख्याल
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget