मिडिल ईस्ट में जंग के बीच CBSE का बड़ा फैसला, 2 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम स्थगित

ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं पर भी दिखाई देने लगा है. मध्य पूर्व के कई देशों में मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा और स्थिति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 2 मार्च 2026 को होने वाली कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक नोटिस में यह जानकारी दी. बोर्ड ने साफ कहा है कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में वर्तमान परिस्थितियों के कारण छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है.

किन-किन देशों में परीक्षा रद्द?

यह फैसला उन सभी सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा. जो बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में स्थित हैं. इन देशों में 2 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली कक्षा 10 और 12 की सभी बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होंगी.

नई तारीखों का इंतजार

सीबीएसई ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी. अभी छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर फैल रही फेक खबरों पर भरोसा न करें. छात्रों और अभिभावकों को अपने-अपने स्कूलों से संपर्क बनाए रखने और सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या स्कूल प्रशासन की दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने के लिए कहा गया है.

3 मार्च को होगी स्थिति की समीक्षा

बोर्ड ने यह भी बताया है कि 3 मार्च 2026 को हालात की फिर से समीक्षा की जाएगी.इसके बाद 5 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा. इसका सीधा मतलब है कि अगर क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ तो आगे की परीक्षाओं की तारीखों में भी बदलाव किया जा सकता है यानी परीक्षा कार्यक्रम में और संशोधन होने की संभावना बनी हुई है.

भारतीय दूतावासों को भी दी गई जानकारी

सीबीएसई की जारी यह अधिसूचना संबंधित देशों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को भी भेजी गई है. इनमें अबू धाबी (यूएई), रियाद (सऊदी अरब), मस्कट (ओमान), दोहा (कतर), मनामा (बहरीन), कुवैत सिटी और तेहरान (ईरान) में भारतीय दूतावासों के साथ-साथ दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास और वहां के सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय को भी सूचना दी गई है.

