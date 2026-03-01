सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या ट्रेंड कर जाए, कहना मुश्किल है. कभी डांस वीडियो दिल जीत लेते हैं तो कभी इमोशनल सरप्राइज लोगों को भावुक कर देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपने प्रिंसिपल सर को जन्मदिन पर ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो उनकी सांसें अटक गईं और फिर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी. वीडियो में मासूम शरारत, सस्पेंस और जबरदस्त सेलिब्रेशन का ऐसा मिश्रण है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

बेहोशी का ड्रामा, सबको कर दिया परेशान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल कैंपस में कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके बीच एक स्टूडेंट लेटा हुआ है, मानो वह बेहोश हो गया हो. बच्चे जोर-जोर से शोर मचा रहे हैं और माहौल पूरी तरह से गंभीर नजर आता है. आसपास खड़े कुछ छात्र घबराए हुए दिखते हैं, जिससे सीन और भी वास्तविक लगने लगता है.

घबराए हुए पहुंचे प्रिंसिपल सर

शोर सुनते ही प्रिंसिपल सर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं. उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है. वह जल्दी-जल्दी बच्चों के बीच पहुंचकर बेहोश पड़े छात्र को देखने की कोशिश करते हैं. माहौल ऐसा बन जाता है कि देखने वाला भी कुछ पल के लिए सच मान बैठता है कि कोई बड़ी घटना हो गई है.

अचानक हुआ बर्थडे सरप्राइज

जैसे ही प्रिंसिपल सर उस छात्र के पास झुकते हैं, तभी अचानक वह बच्चा उठकर जोर से उन्हें बर्थडे विश करता है. इसके साथ ही बाकी सभी बच्चे एक साथ चियर करने लगते हैं. पूरा कैंपस हैप्पी बर्थडे के शोर से गूंज उठता है. यह सब देखकर प्रिंसिपल सर एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं.

फोम और तालियों से गूंजा कैंपस

सरप्राइज का सिलसिला यहीं नहीं रुकता. बच्चे प्रिंसिपल सर पर फोम स्प्रे करने लगते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल उत्सव में बदल जाता है. पहले जहां घबराहट थी, वहीं अब खुशी और हंसी का माहौल बन जाता है. प्रिंसिपल सर भी बच्चों के इस अनोखे अंदाज से भावुक नजर आते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे लाइक और शेयर कर चुके हैं. यूजर्स बच्चों की क्रिएटिविटी और प्रिंसिपल के रिएक्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे टीचर-स्टूडेंट बॉन्डिंग का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे अनोखा बर्थडे सरप्राइज कहा है. एक यूजर ने मजाक में लिखा....इतने में तो हमारा प्रिंसिपल हमें मौत की नींद सुला देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई तुम्हें टीचर कूटते नहीं हैं क्या? गजब का ड्रामा किया है. वीडियो को bimalaneupane520 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

