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House Construction: भारत से कितना अलग है चीन में घर बनाना, यहां क्यों नहीं बन सकता कोई जमीन का मालिक?
House Construction: चीन में घर बनाना भारत में घर बनाने से काफी अलग है. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच कितना अंतर है.
House Construction: काफी भारतीयों के लिए जमीन खरीदने का मतलब है उसका हमेशा के लिए मालिक बनना और उसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ना. लेकिन चीन में यह सिस्टम काफी अलग है. वहां लोग जमीन के फ्री होल्ड मालिक नहीं बन सकते क्योंकि सारी जमीन पर सरकार या फिर सामूहिक संगठनों का कंट्रोल होता है. आइए जानते हैं कि वहां किस मॉडल पर काम किया जाता है.
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Published at : 08 Jun 2026 02:18 PM (IST)
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