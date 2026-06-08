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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHouse Construction: भारत से कितना अलग है चीन में घर बनाना, यहां क्यों नहीं बन सकता कोई जमीन का मालिक?

House Construction: भारत से कितना अलग है चीन में घर बनाना, यहां क्यों नहीं बन सकता कोई जमीन का मालिक?

House Construction: चीन में घर बनाना भारत में घर बनाने से काफी अलग है. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच कितना अंतर है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Jun 2026 02:18 PM (IST)
House Construction: चीन में घर बनाना भारत में घर बनाने से काफी अलग है. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच कितना अंतर है.

House Construction: काफी भारतीयों के लिए जमीन खरीदने का मतलब है उसका हमेशा के लिए मालिक बनना और उसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ना. लेकिन चीन में यह सिस्टम काफी अलग है. वहां लोग जमीन के फ्री होल्ड मालिक नहीं बन सकते क्योंकि सारी जमीन पर सरकार या फिर सामूहिक संगठनों का कंट्रोल होता है. आइए जानते हैं कि वहां किस मॉडल पर काम किया जाता है.

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भारत में नागरिक जमीन खरीद सकते हैं और पूरे प्रॉपर्टी अधिकारों के साथ उसके कानूनी मालिक बन सकते हैं. हालांकि चीन में शहरी जमीन सरकार की होती है और ग्रामीण जमीन पर सरकारी देखरेख में सामूहिक संगठनों का कंट्रोल होता है. यही वजह है कि लोग जमीन की असली ओनरशिप के बजाय सिर्फ जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार पा सकते हैं.
भारत में नागरिक जमीन खरीद सकते हैं और पूरे प्रॉपर्टी अधिकारों के साथ उसके कानूनी मालिक बन सकते हैं. हालांकि चीन में शहरी जमीन सरकार की होती है और ग्रामीण जमीन पर सरकारी देखरेख में सामूहिक संगठनों का कंट्रोल होता है. यही वजह है कि लोग जमीन की असली ओनरशिप के बजाय सिर्फ जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार पा सकते हैं.
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जब चीनी नागरिक घर या फिर अपार्टमेंट खरीदते हैं तो उन्हें एक तय समय के लिए जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है. रिहायशी प्रॉपर्टी के साथ आमतौर पर 70 साल तक की लीज की अवधि मिलती है. इसका मतलब है कि घर के मालिक बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट यूनिट के तो मालिक होते हैं लेकिन उसके नीचे की जमीन के नहीं.
जब चीनी नागरिक घर या फिर अपार्टमेंट खरीदते हैं तो उन्हें एक तय समय के लिए जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है. रिहायशी प्रॉपर्टी के साथ आमतौर पर 70 साल तक की लीज की अवधि मिलती है. इसका मतलब है कि घर के मालिक बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट यूनिट के तो मालिक होते हैं लेकिन उसके नीचे की जमीन के नहीं.
Published at : 08 Jun 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
House Construction China Land Land Ownership

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