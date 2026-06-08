जब चीनी नागरिक घर या फिर अपार्टमेंट खरीदते हैं तो उन्हें एक तय समय के लिए जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है. रिहायशी प्रॉपर्टी के साथ आमतौर पर 70 साल तक की लीज की अवधि मिलती है. इसका मतलब है कि घर के मालिक बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट यूनिट के तो मालिक होते हैं लेकिन उसके नीचे की जमीन के नहीं.