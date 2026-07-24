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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Railways Toilet History: 50 साल तक बिना टॉयलेट चलती थीं ट्रेनें, इस एक शख्स के मजेदार खत ने शुरू करवाई थी यह व्यवस्था

Indian Railways Toilet History: 50 साल तक बिना टॉयलेट चलती थीं ट्रेनें, इस एक शख्स के मजेदार खत ने शुरू करवाई थी यह व्यवस्था

Indian Railways Toilet History : देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के करीब 50 साल बाद जाकर डिब्बों में शौचालय बनाए गए. इसके पीछे कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक यात्री का लिखा हुआ ऐसा खत था.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jul 2026 10:28 AM (IST)
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Indian Railways Toilet History : आज ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टॉयलेट एक सामान्य सुविधा है. लंबी दूरी की यात्रा के दौरान शायद ही कोई इस बारे में सोचता हो कि कभी भारतीय ट्रेनों में यह सुविधा बिल्कुल नहीं थी. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के करीब 50 साल बाद जाकर डिब्बों में शौचालय बनाए गए. इसके पीछे कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक यात्री का लिखा हुआ ऐसा खत था, जिसने रेलवे अधिकारियों का ध्यान इस बड़ी समस्या की ओर खींचा. यही वजह है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पत्र आज भी एक खास जगह रखता है. तो आइए जानते हैं कि किस एक शख्स के मजेदार खत ने ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था शुरू करवाई थी. 

भारत में कब शुरू हुई रेलवे सेवा?

भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान 16 अप्रैल 1853 को हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे देश में रेल नेटवर्क का विस्तार होने लगा. हालांकि शुरुआती वर्षों में ट्रेनों में यात्रियों के लिए कई जरूरी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं. इन्हीं में से एक सबसे बड़ी कमी थी ट्रेन के अंदर टॉयलेट का न होना. करीब 50 साल तक यात्री बिना शौचालय वाली ट्रेनों में सफर करने को मजबूर रहे.

यात्रियों को होती थी भारी परेशानी

उस समय जब भी किसी यात्री को टॉयलेट जाना होता था, तो उसे ट्रेन के किसी स्टेशन पर रुकने का इंतजार करना पड़ता था. यात्री स्टेशन पर उतरकर पटरियों के किनारे या किसी सुनसान जगह पर जाते थे. कई बार इसी वजह से लोगों की ट्रेन छूट जाती थी और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

किस एक शख्स के खत ने ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था शुरू करवाई थी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 1909 में ओखिल चंद्र सेन (Okhil Chandra Sen) नाम के एक यात्री ट्रेन से सफर कर रहे थे. यात्रा के दौरान उनका पेट खराब हो गया. जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के अहमदपुर स्टेशन पहुंची तो वे शौच के लिए स्टेशन से बाहर चले गए. इसी बीच ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजा दी और ट्रेन चलने लगी. ओखिल चंद्र सेन एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ से अपनी धोती संभालते हुए ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े. उनकी ट्रेन छूट गई और वहां मौजूद लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

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रेलवे को लिखा मजेदार, लेकिन गंभीर शिकायत पत्र

इस घटना के बाद ओखिल चंद्र सेन ने साहिबगंज रेलवे डिवीजन कार्यालय को एक शिकायत पत्र लिखा. अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि अहमदपुर स्टेशन पर शौच के लिए गए थे, लेकिन गार्ड ने कुछ मिनट भी इंतजार नहीं किया और ट्रेन रवाना कर दी. उन्होंने लिखा कि वे लोटा और धोती संभालते हुए दौड़े, गिर पड़े और सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा. उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि अगर गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले की जानकारी अखबारों को दे देंगे.

इसके बाद ट्रेनों में शुरू हुई टॉयलेट की सुविधा

रिपोर्ट्स के अनुसार, ओखिल चंद्र सेन के इस पत्र के बाद रेलवे ने ट्रेनों में शौचालय की जरूरत पर गंभीरता से विचार किया. इसके बाद साल 1909 में 50 मील से ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेनों में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई. धीरे-धीरे यह व्यवस्था अन्य ट्रेनों में भी लागू की गई.

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Published at : 24 Jul 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Train Toilet Train Viral Facts Indian Railways Toilet History Toilet In Indian Railways
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