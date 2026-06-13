एक्सप्लोरर
Space Time: पृथ्वी से कितनी अलग होती है स्पेस की घड़ी, जब यहां 12 बजते हैं तो वहां क्या टाइम होता है?
Space Time: अंतरिक्ष और धरती के समय में काफी अंतर होता है. आइए जानते हैं कि जब धरती पर दोपहर के 12:00 बज रहे होते हैं तब अंतरिक्ष में कितना समय होगा.
Space Time: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में समय पृथ्वी की तुलना में अलग तरह से चलता है? लेकिन उस तरह नहीं जैसा ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री अपने दैनिक कार्यक्रम के लिए एक मानक पृथ्वी आधारित समय क्षेत्र का पालन करते हैं. भले ही अंतरिक्ष में घड़ियां रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से थोड़ी अलग दर पर टिकती हैं. आइए जानते हैं कि जब धरती पर दोपहर के 12:00 बज रहे होते हैं तो अंतरिक्ष में क्या समय होगा.
1/6
2/6
Published at : 13 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Tags :Einstein Space-Time Space Clock
जनरल नॉलेज
6 Photos
पृथ्वी से कितनी अलग होती है स्पेस की घड़ी, जब यहां 12 बजते हैं तो वहां क्या टाइम होता है?
जनरल नॉलेज
10 Photos
एक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?
जनरल नॉलेज
6 Photos
विदेश भेजने से पहले आम का कौन सा टेस्ट होता है, फेल हो जाए तो एक्सपोर्ट पर लगा जाता है बैन
जनरल नॉलेज
11 Photos
भारत में कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा आम, जानें पूरे साल में कितने टन होती है पैदावार?
जनरल नॉलेज
6 Photos
थोक में पेट्रोल-डीजल खरीदने पर सरकार ने लगाई रोक, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकते थे कमर्शियल ग्राहक?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने देशों ने अमेरिका के पास रखा है अपना सोना, जानें इनमें भारत का कितना गोल्ड?
जनरल नॉलेज
9 Photos
भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट
जनरल नॉलेज
12 Photos
इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
मशहद में दफनाए जाएंगे अयातुल्ला खामेनेई! जानिए यहां और कौन कौनसी हस्तियां हैं दफ्न
जनरल नॉलेज
अपनी पूरी दौलत बेचकर कितना गोल्ड खरीद सकते हैं एलन मस्क, हिसाब जान लेंगे तो आ जाएगा चक्कर
जनरल नॉलेज
स्लोवाकिया में कौन सी करेंसी चलती है, वहां भारत के 10000 में क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ, जानें कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
पृथ्वी से कितनी अलग होती है स्पेस की घड़ी, जब यहां 12 बजते हैं तो वहां क्या टाइम होता है?
जनरल नॉलेज
10 Photos
एक गैलन एलएनजी में कितने किलोमीटर चलता है शिप, जानें कितना होता है इसका माइलेज?
एबीपी लाइव
Opinion