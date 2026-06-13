अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन काफी ज्यादा तेज रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग हर 90 मिनट में एक कक्षा पूरी करता है. अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं. इन तीव्र दिन रात चक्रों की वजह से होने वाले भ्रम से बचने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां यूटीसी को आधिकारिक समय मानक के रूप में इस्तेमाल करती हैं.