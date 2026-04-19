क्या समंदर में कहीं भी चल सकते हैं जहाज, आखिर सुरक्षित शिपिंग के लिए कितना गहरा होना चाहिए पानी?

समुद्र की गहराई तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक 'ड्राफ्ट' है. सरल भाषा में कहें तो जहाज का वह हिस्सा जो पानी के नीचे डूबा रहता है, उसे ही ड्राफ्ट कहते हैं. जहाज जितना बड़ा और भारी होगा, उसका ड्राफ्ट उतना ही ज्यादा होगा.