हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGirl Child Marriage: पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य

Girl Child Marriage: पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य

Girl Child Marriage: रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में आज भी कई लड़कियां कानूनी उम्र से पहले ब्याह दी जाती हैं. चलिए यह रिपोर्ट देखें.

By : निधि पाल | Updated at : 29 May 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रिपोर्ट के अनुसार, 2.1% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई.
  • पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामले सबसे अधिक.
  • असम, बिहार, ओडिशा, राजस्थान में भी बाल विवाह जारी है.
  • दिल्ली में बाल विवाह शून्य, केरल में नगण्य दर्ज हुआ.

Girl Child Marriage: जिस उम्र में लड़कियों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जब वे पढ़ना-लिखना और दुनियादारी को समझना सीख रही होती हैं, ठीक उसी नाजुक उम्र में आज भी देश के कई हिस्सों में उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जा रहा है. सपनों को पंख लगाने की उम्र में उनके कंधों पर घर-गृहस्थी की भारी जिम्मेदारी डाली जा रही है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) की ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के आंकड़े बताते हैं कि तमाम जागरूकता अभियानों और कड़े कानूनों के बावजूद, हमारे समाज से बाल विवाह की यह कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है. आइए जानें कि आज भी किन राज्यों में यह जारी है. 

राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं आंकड़े
 
देश में महिलाओं के विवाह की स्थिति को लेकर जारी हुई ताजा रिपोर्ट के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. साल 2024 में भारत के भीतर जितनी भी महिलाओं की शादियां हुईं, उनमें से 2.1% लड़कियां ऐसी थीं जिनकी उम्र 18 साल से कम थी. इसके अलावा, एक बड़ा हिस्सा यानी 24.5% लड़कियों की शादी 18 से 20 साल के बीच कर दी गई. राहत की बात सिर्फ इतनी है कि देश की करीब तीन-चौथाई यानी 73.5% महिलाओं का विवाह 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र में हुआ है. लेकिन चौंकाने वाला सच यह भी है कि आज भी देश में हर चार में से एक महिला की शादी 21 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही हो रही है. 

बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर?

अगर राज्यों के स्तर पर इस स्थिति का विश्लेषण करें तो पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में यह समस्या आज भी बहुत गहरी है. रिपोर्ट के अनुसार, 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी करने के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जहां यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 6.3% दर्ज किया गया है. पश्चिम बंगाल के बाद इस सूची में दूसरा नाम झारखंड का आता है, जहां 4.9% लड़कियों की शादी नाबालिग उम्र में ही कर दी गई. इसके अलावा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां 2.9% लड़कियों को वयस्क होने से पहले ब्याह दिया गया.

यह भी पढ़ें: उदयपुर के 'द ओबेरॉय उदयविलास' से शादी करने में कितना आएगा खर्च? जान लीजिए हिसाब

असम और बिहार में बाल विवाह की तस्वीर

इस सूची में अन्य राज्यों का डेटा भी सामाजिक सुधारों की धीमी गति को उजागर करता है. पूर्वोत्तर राज्य असम में 18 साल से कम उम्र में शादी का यह आंकड़ा 2.8% पाया गया है. वहीं, बिहार और ओडिशा जैसे राज्य भी इस सामाजिक बुराई से अछूते नहीं हैं, जहां दोनों ही राज्यों में समान रूप से 2.6% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई. राजस्थान, जो ऐतिहासिक रूप से बाल विवाह के लिए जाना जाता रहा है, वहां अब यह आंकड़ा 2.4% पर आ गया है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है.

राष्ट्रीय औसत के इर्द-गिर्द खड़े राज्य

भारत में बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 2.1% है और देश के कुछ बड़े राज्य बिल्कुल इसी औसत के बराबर खड़े दिखाई देते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात और मध्य प्रदेश (MP) में लड़कियों की कम उम्र में शादी का प्रतिशत ठीक 2.1% दर्ज किया गया है. इसके विपरीत, दक्षिण भारतीय राज्यों की स्थिति तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर नजर आती है. तेलंगाना में यह आंकड़ा 1.8% और आंध्र प्रदेश में 1.7% रिकॉर्ड किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भी यह प्रतिशत 1.6% पर सिमट गया है.

देश के पहाड़ी राज्यों की मौजूदा स्थिति

देश के अन्य राज्यों की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 1.5% लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से पहले हुआ. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) में यह ग्राफ थोड़ा और नीचे गिरकर 1.2% पर पहुंच गया है. देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां बाल विवाह का यह आंकड़ा 1.0% दर्ज किया गया है. ये आंकड़े साफ करते हैं कि इन राज्यों में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस प्रथा पर रोक लगाना बाकी है.

बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य

देश के कुछ राज्यों ने इस मोर्चे पर बेहतरीन और सराहनीय सुधार दिखाया है. पंजाब में नाबालिग लड़कियों की शादी का ग्राफ घटकर 0.9% रह गया है. वहीं दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में यह आंकड़ा महज 0.8% दर्ज किया गया है. हरियाणा जैसे राज्य में, जहां कभी लिंगानुपात को लेकर काफी चिंताएं थीं, वहां अब बाल विवाह का प्रतिशत गिरकर 0.7% पर आ गया है. इसके अलावा, एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस आंकड़े को सिर्फ 0.4% तक सीमित रखने में सफलता पाई है. 

दिल्ली और केरल ने पेश की मिसाल

इस पूरी रिपोर्ट में सबसे सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली खबर देश की राजधानी और दक्षिण के एक प्रमुख राज्य से आई है. केरल में बाल विवाह का स्तर लगभग ना के बराबर यानी महज 0.04% दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे न्यूनतम स्तरों में से एक है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली ने इस मामले में इतिहास रचते हुए सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है. दिल्ली में सर्वे के दौरान बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया, यानी यहां का आंकड़ा शून्य (0) रहा. हेडलाइन के मुताबिक भी दिल्ली से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. 

ग्रामीण और शहरी इलाकों का बड़ा अंतर

इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण और शहरी भारत के बीच का बड़ा अंतर है. देश के ग्रामीण इलाकों में 18 साल से कम उम्र में ब्याही जाने वाली लड़कियों का औसत 2.4% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह महज 1.1% है. हालांकि, पश्चिम बंगाल के मामले में एक अनोखा और परेशान करने वाला ट्रेंड दिखा है. बंगाल में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह का दर 5.9% है, जबकि वहां के शहरी इलाकों में यह आंकड़ा बढ़कर 7.6% तक पहुंच गया है, जो कि देश के शहरी औसत 1.1% से कहीं ज्यादा है. इसके विपरीत, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में यह दर 5.8% है. 

औसत उम्र और स्वास्थ्य पर इसका असर

तमाम चुनौतियों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि अब भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जो लड़कियां अब भी इस कुप्रथा का शिकार हो रही हैं, उनके जीवन पर इसका बेहद बुरा असर पड़ता है. कम उम्र में शादी होने की वजह से लड़कियों को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ता है. इसके कारण वे कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी अन्य गंभीर खतरे बढ़ जाते हैं. साथ ही, आर्थिक रूप से वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं.

यह भी पढ़ें: गिरते क्रूड ऑयल के बावजूद भारत में क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल, जानें इसके लिए कौन जिम्मेदार?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 29 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Girl Child Marriage Girl Child Marriage West Bengal SRS Statistical Report Marriage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Girl Child Marriage: पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य
पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य
जनरल नॉलेज
NEET Paper Security: दुनिया के किन देशों में सेना कराती है बड़े एग्जाम, कैसे होती है क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा?
दुनिया के किन देशों में सेना कराती है बड़े एग्जाम, कैसे होती है क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा?
जनरल नॉलेज
भारत में NEET तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम लेता है पाकिस्तान, जानें कितने स्टूडेंट्स होते हैं पास?
भारत में NEET तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम लेता है पाकिस्तान, जानें कितने स्टूडेंट्स होते हैं पास?
जनरल नॉलेज
Water Planets: सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इस ग्रह पर भी है पानी, जानें फिर क्यों नहीं बस सकता वहां इंसान?
सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इस ग्रह पर भी है पानी, जानें फिर क्यों नहीं बस सकता वहां इंसान?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
पंजाब
Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
पंजाब निकाय चुनाव: वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
इंडिया
India Monsoon: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ब्यूटी
K-Beauty: स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget