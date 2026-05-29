पढ़ने की उम्र में ब्याह दी जा रहीं देश की 2.1% बेटियां, लिस्ट में टॉप पर हैं ये राज्य

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिपोर्ट के अनुसार, 2.1% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई.

पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामले सबसे अधिक.

असम, बिहार, ओडिशा, राजस्थान में भी बाल विवाह जारी है.

दिल्ली में बाल विवाह शून्य, केरल में नगण्य दर्ज हुआ.

Girl Child Marriage: जिस उम्र में लड़कियों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जब वे पढ़ना-लिखना और दुनियादारी को समझना सीख रही होती हैं, ठीक उसी नाजुक उम्र में आज भी देश के कई हिस्सों में उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जा रहा है. सपनों को पंख लगाने की उम्र में उनके कंधों पर घर-गृहस्थी की भारी जिम्मेदारी डाली जा रही है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) की ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के आंकड़े बताते हैं कि तमाम जागरूकता अभियानों और कड़े कानूनों के बावजूद, हमारे समाज से बाल विवाह की यह कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है. आइए जानें कि आज भी किन राज्यों में यह जारी है.

राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं आंकड़े



देश में महिलाओं के विवाह की स्थिति को लेकर जारी हुई ताजा रिपोर्ट के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. साल 2024 में भारत के भीतर जितनी भी महिलाओं की शादियां हुईं, उनमें से 2.1% लड़कियां ऐसी थीं जिनकी उम्र 18 साल से कम थी. इसके अलावा, एक बड़ा हिस्सा यानी 24.5% लड़कियों की शादी 18 से 20 साल के बीच कर दी गई. राहत की बात सिर्फ इतनी है कि देश की करीब तीन-चौथाई यानी 73.5% महिलाओं का विवाह 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र में हुआ है. लेकिन चौंकाने वाला सच यह भी है कि आज भी देश में हर चार में से एक महिला की शादी 21 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही हो रही है.

बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर?

अगर राज्यों के स्तर पर इस स्थिति का विश्लेषण करें तो पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में यह समस्या आज भी बहुत गहरी है. रिपोर्ट के अनुसार, 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी करने के मामले में पश्चिम बंगाल पूरे देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जहां यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 6.3% दर्ज किया गया है. पश्चिम बंगाल के बाद इस सूची में दूसरा नाम झारखंड का आता है, जहां 4.9% लड़कियों की शादी नाबालिग उम्र में ही कर दी गई. इसके अलावा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां 2.9% लड़कियों को वयस्क होने से पहले ब्याह दिया गया.

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असम और बिहार में बाल विवाह की तस्वीर

इस सूची में अन्य राज्यों का डेटा भी सामाजिक सुधारों की धीमी गति को उजागर करता है. पूर्वोत्तर राज्य असम में 18 साल से कम उम्र में शादी का यह आंकड़ा 2.8% पाया गया है. वहीं, बिहार और ओडिशा जैसे राज्य भी इस सामाजिक बुराई से अछूते नहीं हैं, जहां दोनों ही राज्यों में समान रूप से 2.6% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई. राजस्थान, जो ऐतिहासिक रूप से बाल विवाह के लिए जाना जाता रहा है, वहां अब यह आंकड़ा 2.4% पर आ गया है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है.

राष्ट्रीय औसत के इर्द-गिर्द खड़े राज्य

भारत में बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 2.1% है और देश के कुछ बड़े राज्य बिल्कुल इसी औसत के बराबर खड़े दिखाई देते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात और मध्य प्रदेश (MP) में लड़कियों की कम उम्र में शादी का प्रतिशत ठीक 2.1% दर्ज किया गया है. इसके विपरीत, दक्षिण भारतीय राज्यों की स्थिति तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर नजर आती है. तेलंगाना में यह आंकड़ा 1.8% और आंध्र प्रदेश में 1.7% रिकॉर्ड किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भी यह प्रतिशत 1.6% पर सिमट गया है.

देश के पहाड़ी राज्यों की मौजूदा स्थिति

देश के अन्य राज्यों की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 1.5% लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से पहले हुआ. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) में यह ग्राफ थोड़ा और नीचे गिरकर 1.2% पर पहुंच गया है. देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां बाल विवाह का यह आंकड़ा 1.0% दर्ज किया गया है. ये आंकड़े साफ करते हैं कि इन राज्यों में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस प्रथा पर रोक लगाना बाकी है.

बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य

देश के कुछ राज्यों ने इस मोर्चे पर बेहतरीन और सराहनीय सुधार दिखाया है. पंजाब में नाबालिग लड़कियों की शादी का ग्राफ घटकर 0.9% रह गया है. वहीं दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में यह आंकड़ा महज 0.8% दर्ज किया गया है. हरियाणा जैसे राज्य में, जहां कभी लिंगानुपात को लेकर काफी चिंताएं थीं, वहां अब बाल विवाह का प्रतिशत गिरकर 0.7% पर आ गया है. इसके अलावा, एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस आंकड़े को सिर्फ 0.4% तक सीमित रखने में सफलता पाई है.

दिल्ली और केरल ने पेश की मिसाल

इस पूरी रिपोर्ट में सबसे सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली खबर देश की राजधानी और दक्षिण के एक प्रमुख राज्य से आई है. केरल में बाल विवाह का स्तर लगभग ना के बराबर यानी महज 0.04% दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे न्यूनतम स्तरों में से एक है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली ने इस मामले में इतिहास रचते हुए सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है. दिल्ली में सर्वे के दौरान बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया, यानी यहां का आंकड़ा शून्य (0) रहा. हेडलाइन के मुताबिक भी दिल्ली से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है.

ग्रामीण और शहरी इलाकों का बड़ा अंतर

इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण और शहरी भारत के बीच का बड़ा अंतर है. देश के ग्रामीण इलाकों में 18 साल से कम उम्र में ब्याही जाने वाली लड़कियों का औसत 2.4% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह महज 1.1% है. हालांकि, पश्चिम बंगाल के मामले में एक अनोखा और परेशान करने वाला ट्रेंड दिखा है. बंगाल में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह का दर 5.9% है, जबकि वहां के शहरी इलाकों में यह आंकड़ा बढ़कर 7.6% तक पहुंच गया है, जो कि देश के शहरी औसत 1.1% से कहीं ज्यादा है. इसके विपरीत, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में यह दर 5.8% है.

औसत उम्र और स्वास्थ्य पर इसका असर

तमाम चुनौतियों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि अब भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जो लड़कियां अब भी इस कुप्रथा का शिकार हो रही हैं, उनके जीवन पर इसका बेहद बुरा असर पड़ता है. कम उम्र में शादी होने की वजह से लड़कियों को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ता है. इसके कारण वे कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी अन्य गंभीर खतरे बढ़ जाते हैं. साथ ही, आर्थिक रूप से वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं.

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