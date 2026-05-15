हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब

जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब

सांपों के बाहरी कान न होने के कारण वे बीन का संगीत नहीं सुन सकते. उनका लहराना दरअसल सपेरे के हाथों और बीन की हलचल पर दी जाने वाली एक प्रतिक्रिया है, जिसे वे खतरा मानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 May 2026 01:27 PM (IST)
सांपों के बाहरी कान न होने के कारण वे बीन का संगीत नहीं सुन सकते. उनका लहराना दरअसल सपेरे के हाथों और बीन की हलचल पर दी जाने वाली एक प्रतिक्रिया है, जिसे वे खतरा मानते हैं.

बचपन से ही हमने सपेरों को बीन बजाते और सांपों को उस धुन पर लहराते देखा है. सपेरा जैसे ही अपनी बीन से स्वर निकालता है, पिटारे से निकलकर सांप का फन फैलाना किसी जादू जैसा लगता है. लेकिन विज्ञान की दुनिया इसको पूरी तरह खारिज करती है. सांपों के कान न होने के बावजूद उनका बीन की तरफ आकर्षित होना कोई संगीत प्रेम नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट और आत्मरक्षा का एक अद्भुत तंत्र है. आइए समझते हैं कि बिना कान वाला यह जीव आखिर बीन की हर हरकत पर प्रतिक्रिया कैसे देता है.

1/8
वैज्ञानिक शोधों और रिपोर्ट के अनुसार, सांपों के पास इंसानों या अन्य स्तनधारी जीवों की तरह बाहरी कान नहीं होते. उनके सिर पर कोई छेद या ईयरड्रम (कान का पर्दा) नहीं पाया जाता, जो हवा में तैरती ध्वनि तरंगों को पकड़ सके.
वैज्ञानिक शोधों और रिपोर्ट के अनुसार, सांपों के पास इंसानों या अन्य स्तनधारी जीवों की तरह बाहरी कान नहीं होते. उनके सिर पर कोई छेद या ईयरड्रम (कान का पर्दा) नहीं पाया जाता, जो हवा में तैरती ध्वनि तरंगों को पकड़ सके.
2/8
हालांकि, सांपों के पास एक आंतरिक कान की संरचना जरूर होती है, जो सीधे उनके जबड़े की हड्डी से जुड़ी होती है. इसका मतलब यह है कि सांप उस तरह से संगीत नहीं सुन सकते जैसे हम सुनते हैं, बल्कि उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से शरीर के स्पर्श और हड्डी के माध्यम से होने वाले संचरण पर टिकी होती है.
हालांकि, सांपों के पास एक आंतरिक कान की संरचना जरूर होती है, जो सीधे उनके जबड़े की हड्डी से जुड़ी होती है. इसका मतलब यह है कि सांप उस तरह से संगीत नहीं सुन सकते जैसे हम सुनते हैं, बल्कि उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से शरीर के स्पर्श और हड्डी के माध्यम से होने वाले संचरण पर टिकी होती है.
Published at : 15 May 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Do Snakes Have Ears Snake Hearing Mechanism Snake Internal Ear

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Delhi Liquor Policy Case: जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जनरल नॉलेज
आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, जानें भारत के 1000 रुपये की वैल्यू कहां सबसे ज्यादा?
आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, जानें भारत के 1000 रुपये की वैल्यू कहां सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
जनरल नॉलेज
पिछली बार कब आया था सुपर अल-नीनो, जानें इसने छीन ली थीं कितने लोगों की सांसें?
पिछली बार कब आया था सुपर अल-नीनो, जानें इसने छीन ली थीं कितने लोगों की सांसें?
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ .शिरीष मिश्र
डॉ .शिरीष मिश्र
वित्तीय अनुशासन के रोल मॉडल बने योगी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
इंडिया
Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
ट्रेंडिंग
Train Viral Video: ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 
ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget