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जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
सांपों के बाहरी कान न होने के कारण वे बीन का संगीत नहीं सुन सकते. उनका लहराना दरअसल सपेरे के हाथों और बीन की हलचल पर दी जाने वाली एक प्रतिक्रिया है, जिसे वे खतरा मानते हैं.
बचपन से ही हमने सपेरों को बीन बजाते और सांपों को उस धुन पर लहराते देखा है. सपेरा जैसे ही अपनी बीन से स्वर निकालता है, पिटारे से निकलकर सांप का फन फैलाना किसी जादू जैसा लगता है. लेकिन विज्ञान की दुनिया इसको पूरी तरह खारिज करती है. सांपों के कान न होने के बावजूद उनका बीन की तरफ आकर्षित होना कोई संगीत प्रेम नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट और आत्मरक्षा का एक अद्भुत तंत्र है. आइए समझते हैं कि बिना कान वाला यह जीव आखिर बीन की हर हरकत पर प्रतिक्रिया कैसे देता है.
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Published at : 15 May 2026 01:27 PM (IST)
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