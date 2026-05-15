जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब

हालांकि, सांपों के पास एक आंतरिक कान की संरचना जरूर होती है, जो सीधे उनके जबड़े की हड्डी से जुड़ी होती है. इसका मतलब यह है कि सांप उस तरह से संगीत नहीं सुन सकते जैसे हम सुनते हैं, बल्कि उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से शरीर के स्पर्श और हड्डी के माध्यम से होने वाले संचरण पर टिकी होती है.