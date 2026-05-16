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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUAE Oil Reserve: भारत के लिए 30 मिलियन बैरल 'स्ट्रैटजिक तेल' रिजर्व करेगा UAE, इससे कितने दिन चल सकता है काम?

UAE Oil Reserve: भारत के लिए 30 मिलियन बैरल 'स्ट्रैटजिक तेल' रिजर्व करेगा UAE, इससे कितने दिन चल सकता है काम?

UAE Oil Reserve: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल अब यूएई भारत के लिए 30 मिलियन बैरल स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व करेगा. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 May 2026 03:14 PM (IST)
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  • यूएई की तेल कंपनी भारत में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल रखेगी।
  • यह भंडार आपात स्थिति में 5-6 दिनों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
  • समझौते से भारत की रणनीतिक भंडार क्षमता 70% तक बढ़ जाएगी।
  • तेल के भंडारण का पूरा खर्च यूएई वहन करेगा।

UAE Oil Reserve: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक बड़ा रणनीतिक बढ़ावा मिलने वाला है. अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत के अंदर अपने कच्चे तेल के भंडारण की मौजूदगी को काफी हद तक बढ़ाने पर सहमति जताई है. संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिए गए इस समझौते के तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत की भूमिगत भंडारण सुविधाओं के अंदर लगभग 30 मिलियन बैरल रणनीतिक कच्चा तेल आरक्षित रखेगी. यह कदम एक ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में संभावित रूकावटों की आशंकाओं की वजह से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस रिजर्व से कितने दिन चल सकता है काम. 

30 मिलियन बैरल का भंडार 

भारत वर्तमान में अपनी परिवहन, औद्योगिक और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन लगभग 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत करता है. खपत के इस स्तर के आधार पर यूएई का प्रस्तावित 30 मिलियन बैरल का भंडार किसी गंभीर आपात स्थिति या फिर आपूर्ति में रुकावट के दौरान भारत के कच्चे तेल की जरूरत को लगभग 5.5 से 6 दिनों तक पूरा कर सकता है. 

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यह समझौता भारत के भंडार को बढ़ाएगा

वर्तमान में भारत का कुल रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लगभग 5.3 मिलियन टन का है. अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 30 मिलियन बैरल के जुड़ने से देश की रणनीतिक भंडार क्षमता में लगभग 70% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इससे वैश्विक तेल संकट या फिर युद्धकाल में आपूर्ति में होने वाली रूकावटों के खिलाफ भारत की तैयारी काफी मजबूत होगी. 

भंडारण का खर्च यूएई उठाएगा

इस समझौते का सबसे जरूरी पहलू यह है कि भंडार तेल का स्वामित्व अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और यूएई सरकार के पास ही रहेगा. इसके अलावा खबरों के मुताबिक भारत की भूमिगत गुफाओं के अंदर इस कच्चे तेल के भंडारण से जुड़ा पूरा वित्तीय बोझ यूएई ही उठाएगा. 

कितना हो जाएगा भारत का तेल बैकअप?

जब भारत के रिफाइनरी स्टॉक और मौजूदा रणनीति पेट्रोलियम भंडार को इसमें मिला दिया जाता है तो देश के कुल कच्चे तेल की बैकअप क्षमता कथित तौर पर 74 से 47 दिनों के बीच बढ़ सकती है. भंडार का यह स्तर काफी जरूरी माना जाता है क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 May 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Strategic Petroleum Reserve UAE Oil Reserve ADNOC India
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