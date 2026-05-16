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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMosquito Deaths: सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें

Mosquito Deaths: सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें

Mosquito Deaths: जब भी दुनिया के सबसे जानलेवा जीवों के बारे में बात होती है तो लोगों के दिमाग में शेर जैसे कुछ जानवर आते हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और है. आइए जानते हैं कौन है दुनिया का सबसे जानलेवा जीव.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 May 2026 07:18 PM (IST)
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  • मच्छर दुनिया के सबसे घातक जीव हैं, सालाना 7 लाख से अधिक मौतें।
  • ये डेंगू, मलेरिया, जीका जैसी जानलेवा बीमारियों का वाहक हैं।
  • मलेरिया सबसे जानलेवा है, खासकर अफ्रीका और एशिया में।
  • मच्छरों से होने वाली मौतें सांपों और हिंसक जानवरों से अधिक।

Mosquito Deaths: जब लोग दुनिया के सबसे जानलेवा जीवों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर सांप, शेर, शार्क या फिर बिच्छू जैसे खतरनाक जानवर दिमाग में आते हैं. हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य डेटा के मुताबिक हर साल सबसे ज्यादा इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार जानवर असल में पृथ्वी के सबसे छोटे जीवन में से एक है. अपने छोटे आकार के बावजूद मच्छर को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जीवित जीव माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मच्छरों की वजह से हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. 

दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियां 

मच्छर सिर्फ अपने काटने की वजह से खतरनाक नहीं होते बल्कि इस वजह से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे जानलेवा वायरस और खतरनाक बीमारियों के रूप में काम करते हैं. जब संक्रमित मच्छर इंसानों को काटते हैं तो वह मलेरिया, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जिका वायरस रोग और पीत ज्वर जैसी गंभीर बीमारियों को फैला सकते हैं.

ये बीमारियां हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं. खासकर विकासशील देशों में. यहां गर्म जलवायु और रुके हुए पानी की वजह से मच्छरों की आबादी तेजी से बढ़ती है. 

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मलेरिया से सबसे ज्यादा मौत 

मच्छरों से होने वाली सभी बीमारियों में मलेरिया सबसे जानलेवा बनी हुई है. संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाला मलेरिया हर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है. खासकर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में छोटे बच्चों और कमजोर आबादी को. चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति के बावजूद भी मलेरिया अभी भी दुनिया की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बना हुआ है. 

मच्छरों से  मौत 

मच्छरों से जुड़ी मौतों की संख्या उन जानवरों से होने वाली मौतों की तुलना में काफी ज्यादा है जिनसे इंसान पारंपरिक रूप से डरते हैं. वैश्विक अनुमानों के मुताबिक मच्छरों की वजह से हर साल लगभग 7,25,000 मौतें होती हैं. इसकी तुलना में इंसानी हिंसा और युद्धों की वजह से हर साल लगभग 4,75,000 मौतें होती हैं. वहीं सांपों की वजह से लगभग 50,000 मौतें होती हैं. यहां तक कि जिन जानवरों को काफी खतरनाक माना जाता है जैसे कि शेर उनकी वजह से भी हर साल इंसानों की काफी कम मौतें होती हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 May 2026 07:18 PM (IST)
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