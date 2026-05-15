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Sugar Export Ban: चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?
Sugar Export Ban: भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं कि उत्पादन के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है.
Sugar Export Ban: भारत सरकार ने घरेलू चीनी की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या फिर सरकार द्वारा कोई और आदेश जारी किए जाने तक लागू ही रहेगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि चीनी प्रोडक्शन के मामले में भारत किस नंबर पर आता है.
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Published at : 15 May 2026 02:26 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
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