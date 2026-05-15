हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSugar Export Ban: चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?

Sugar Export Ban: चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?

Sugar Export Ban: भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं कि उत्पादन के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 May 2026 02:26 PM (IST)
Sugar Export Ban: भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं कि उत्पादन के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है.

Sugar Export Ban: भारत सरकार ने घरेलू चीनी की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या फिर सरकार द्वारा कोई और आदेश जारी किए जाने तक लागू ही रहेगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि चीनी प्रोडक्शन के मामले में भारत किस नंबर पर आता है.

1/6
भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है. इसी के साथ ब्राजील वैश्विक बाजार में पहले स्थान पर अपना दबदबा बनाए हुए है. भारत का चीनी उद्योग न सिर्फ घरेलू खपत के मामले में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है. इसके चलते एक्सपोर्ट पर लगाई गई कोई भी रोक वैश्विक बाजार के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है.
भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है. इसी के साथ ब्राजील वैश्विक बाजार में पहले स्थान पर अपना दबदबा बनाए हुए है. भारत का चीनी उद्योग न सिर्फ घरेलू खपत के मामले में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है. इसके चलते एक्सपोर्ट पर लगाई गई कोई भी रोक वैश्विक बाजार के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है.
2/6
अपनी बड़ी आबादी और बड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वजह से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भी माना जाता है. चीनी की खपत भारतीय घर, त्योहार, मिठाई, ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य उत्पादों से गहराई से जुड़ी हुई है.
अपनी बड़ी आबादी और बड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वजह से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भी माना जाता है. चीनी की खपत भारतीय घर, त्योहार, मिठाई, ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य उत्पादों से गहराई से जुड़ी हुई है.
Published at : 15 May 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
India Sugar Production Sugar Export Ban Brazil Sugar

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Delhi Liquor Policy Case: जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जनरल नॉलेज
आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, जानें भारत के 1000 रुपये की वैल्यू कहां सबसे ज्यादा?
आज से 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, जानें भारत के 1000 रुपये की वैल्यू कहां सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
जनरल नॉलेज
पिछली बार कब आया था सुपर अल-नीनो, जानें इसने छीन ली थीं कितने लोगों की सांसें?
पिछली बार कब आया था सुपर अल-नीनो, जानें इसने छीन ली थीं कितने लोगों की सांसें?
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ .शिरीष मिश्र
डॉ .शिरीष मिश्र
वित्तीय अनुशासन के रोल मॉडल बने योगी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ट्रेंडिंग
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
ऑटो
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget