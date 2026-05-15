भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है. इसी के साथ ब्राजील वैश्विक बाजार में पहले स्थान पर अपना दबदबा बनाए हुए है. भारत का चीनी उद्योग न सिर्फ घरेलू खपत के मामले में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है. इसके चलते एक्सपोर्ट पर लगाई गई कोई भी रोक वैश्विक बाजार के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है.