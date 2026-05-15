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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?

दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?

दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए अधिकारियों के पेट्रोल कोटे में कटौती की है. साथ ही, दो दिन वर्क फ्रॉम होम और मेट्रो मंडे को अनिवार्य किया गया है. आइए जानें कि कर्मचारियों को कितना पेट्रोल मिलता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 May 2026 10:06 AM (IST)
दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए अधिकारियों के पेट्रोल कोटे में कटौती की है. साथ ही, दो दिन वर्क फ्रॉम होम और मेट्रो मंडे को अनिवार्य किया गया है. आइए जानें कि कर्मचारियों को कितना पेट्रोल मिलता है.

राजधानी दिल्ली में ईंधन की बढ़ती खपत और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए दी गई वर्क फ्रॉम होम की सलाह का अनुसरण करते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी तंत्र में बड़े बदलाव किए हैं. इस नई नीति के तहत न केवल अधिकारियों के पेट्रोल कोटे में भारी कटौती की गई है, बल्कि दफ्तरों के कामकाज के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया गया है. सरकार का यह कदम आर्थिक बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले मासिक ईंधन कोटे में तत्काल प्रभाव से 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. यह फैसला उन वरिष्ठ अधिकारियों और पदाधिकारियों पर लागू होगा जो सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले मासिक ईंधन कोटे में तत्काल प्रभाव से 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. यह फैसला उन वरिष्ठ अधिकारियों और पदाधिकारियों पर लागू होगा जो सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं.
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सरकार का लक्ष्य सरकारी खर्चों को कम करना और जनता के बीच ईंधन बचाने का संदेश देना है. इस कटौती के बाद अब अधिकारियों को अपनी आवाजाही के लिए पहले से कम ईंधन उपलब्ध होगा, जिससे वे केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे.
सरकार का लक्ष्य सरकारी खर्चों को कम करना और जनता के बीच ईंधन बचाने का संदेश देना है. इस कटौती के बाद अब अधिकारियों को अपनी आवाजाही के लिए पहले से कम ईंधन उपलब्ध होगा, जिससे वे केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे.
Published at : 15 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Delhi Officers Diesel Cut Delhi Work From Home Delhi Govt Employee Petrol Quota

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