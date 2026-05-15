दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?

सरकार का लक्ष्य सरकारी खर्चों को कम करना और जनता के बीच ईंधन बचाने का संदेश देना है. इस कटौती के बाद अब अधिकारियों को अपनी आवाजाही के लिए पहले से कम ईंधन उपलब्ध होगा, जिससे वे केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे.