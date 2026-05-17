कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स

भारतीय बाजार में Toyota Fortuner लंबे समय से सबसे पॉपुलर प्रीमियम SUVs में गिनी जाती है. इसकी मजबूत बॉडी, दमदार रोड प्रेजेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से लोग इसे काफी पसंद करते हैं. अब Toyota आने वाले समय में नई जनरेशन Fortuner Hybrid लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि यह नई SUV साल 2027 तक बाजार में आ सकती है और इसमें पहले से ज्यादा पावर, बेहतर माइलेज और कई प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Toyota Fortuner Hybrid को पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. यह वही अपडेटेड IMV प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसका इस्तेमाल नई Hilux और कुछ ग्लोबल Toyota SUVs में किया जा रहा है. इस नए प्लेटफॉर्म की मदद से SUV पहले से ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक बन सकती है. साथ ही हाईवे और खराब सड़कों पर इसॉकी स्टेबिलिटी भी बेहतर होने की उम्मीद है.

डिजाइन में क्या बदलाव?

नई Fortuner के डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका लुक ज्यादा मस्कुलर और प्रीमियम होगा. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, नए LED हेडलैंप, चौड़ा बंपर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं.कई ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके डिजाइन में Toyota Land Cruiser की झलक भी दिखाई दे सकती है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और ज्यादा दमदार लगेगा.

सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Toyota इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम दे सकती है. यह सिस्टम इंजन को अतिरिक्त इलेक्ट्रिक सपोर्ट देगा, जिससे SUV की पावर बढ़ेगी और माइलेज भी बेहतर हो सकता है. शहर के ट्रैफिक में यह टेक्नोलॉजी फ्यूल बचाने में मदद करेगी और ड्राइविंग अनुभव भी ज्यादा स्मूद बनेगा. कुछ रिपोर्ट्स में पेट्रोल-हाइब्रिड विकल्प की संभावना भी जताई गई है.

कैसा होगा इंटीरियर और फीचर्स?

इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो नई Fortuner पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम हो सकती है.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.इसके अलावा Toyota Safety Sense और Level-2 ADAS जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है, जिसमें लेन असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी.

टोयोटा नई Fortuner को भारत में 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और कई नए प्रीमियम फीचर्स जोड़े जाएंगे.माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 40 लाख रुपये से ऊपर जा सकती है. नई Fortuner Hybrid का मुकाबला MG Gloster, Jeep Meridian, Skoda Kodiaq, Mahindra Scorpio N और आने वाली कई नई प्रीमियम SUVs से होगा.

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