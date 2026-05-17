कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर

एक्टर विक्की कौशल ने 16 मई को बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने ये बर्थडे अपनी पत्नी कैटरीना कैफ और बेटे विहान संग एंजॉय किया. अब कैटरीना ने इस बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. फोटो में कैटरीना और विक्की के अलावा उनके नन्हे बेटे विहान की झलक भी देखने को मिली.

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कैटरीना कैफ ने किया ये पोस्ट

इसी के साथ कैटरीना ने विक्की के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है. कैटरीना कैफ ने पोस्ट कर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे. दो साल पहले इसी जगह पर थे और अब कितना बदल गया है. प्रार्थना, धैर्य और विश्वास. बहुत खुशी और अपने बेटे के साथ आज हमने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया. मैं बहुत आभारी हूं.'

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आगे कैटरीना ने लिखा, '99 परसेंट समय (शायदा 98 परसेंट) धैर्य के साथ पिछले कुछ सालों में आप मेरी ताकत, प्यार और रोशनी रहे हैं. मैं आपसे सिर्फ इसीलिए प्यार नहीं करती कि आप कौन हैं (एक अच्छा इंसान और इतनी ईमानदारी जो आज के समय में मिलना मुश्किल है) लेकिन इसीलिए आप मेरे उन अनगिनत सवालों का जवाब देते हैं जो मैं पूछती हूं और शायद आपको भी उनके जवाब न पता हों. (हां आप माइथोलॉजी, एआई, वॉटरप्रूफिंग, मेकअप, हेल्थ, बिजनेस सब में एक्सपर्ट हैं.) आपके बर्थडे पर मेरा इतना ही कहना है कि आपके जगने और मेरे सवालों के सिलसिले शुरू होने के बीच ब्लैक कॉफी पीने के लिए कुछ पल और मिल जाएं.'

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तस्वीरों में कैटरीना को क्रीम कलर की शर्ट में देखा गया. उन्होंने नो मेकअप लुक कैरी किया और बालों को खुला छोड़ा. वहीं विक्की को डेनिम जैकेट में देखा गया. विक्की के बर्थडे केक पर लिखा था- हैप्पी बर्थडे पापा.

सेलेब्स ने किया रिएक्ट

कैटरीना की इस पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस रिएक्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस करीना कपूर ने लिखा- आप दोनों कैट और विक्की के लिए बहुत खुश हूं. वहीं प्रियंका ने लिखा- हैप्पी बर्थडे विक्की. डार्लिंग कैट आपके लिए बहुत खुश हूं. अनन्या पांडे ने लिखा- बेस्ट. वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा- बहुत स्वीट. आप दोनों को बहुत सारी खुशियां मिले.