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Kolar Gold Fields: जहां कभी निकलता था भारत का 95% सोना, आज वहां पसरा है सन्नाटा, जानिए क्यों वीरान पड़ी है भारत की सोने की खदान
Kolar Gold Fields: भारत में एक ऐसा खनन क्षेत्र है जहां से भारत के लगभग 95% सोने का उत्पादन किया गया था. आइए जानते हैं क्यों हुआ वह बंद.
Kolar Gold Fields: भारत सरकार के सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% करने के फैसले के बाद पूरे देश के बुलियन बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है. नई व्यवस्था के तहत अब इस टैक्स में 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी शामिल है. इस वजह से पूरे देश में सोने और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक खनन क्षेत्र के बारे में जहां से कभी भारत के लिए लगभग 95% सोने का उत्पादन किया जाता था. लेकिन अब यह वीरान और खामोश पड़ा है.
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Published at : 14 May 2026 03:43 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion