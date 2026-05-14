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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजKolar Gold Fields: जहां कभी निकलता था भारत का 95% सोना, आज वहां पसरा है सन्नाटा, जानिए क्यों वीरान पड़ी है भारत की सोने की खदान

Kolar Gold Fields: जहां कभी निकलता था भारत का 95% सोना, आज वहां पसरा है सन्नाटा, जानिए क्यों वीरान पड़ी है भारत की सोने की खदान

Kolar Gold Fields: भारत में एक ऐसा खनन क्षेत्र है जहां से भारत के लगभग 95% सोने का उत्पादन किया गया था. आइए जानते हैं क्यों हुआ वह बंद.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 May 2026 03:44 PM (IST)
Kolar Gold Fields: भारत में एक ऐसा खनन क्षेत्र है जहां से भारत के लगभग 95% सोने का उत्पादन किया गया था. आइए जानते हैं क्यों हुआ वह बंद.

Kolar Gold Fields: भारत सरकार के सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% करने के फैसले के बाद पूरे देश के बुलियन बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है. नई व्यवस्था के तहत अब इस टैक्स में 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी शामिल है. इस वजह से पूरे देश में सोने और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक खनन क्षेत्र के बारे में जहां से कभी भारत के लिए लगभग 95% सोने का उत्पादन किया जाता था. लेकिन अब यह वीरान और खामोश पड़ा है.

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कोलार गोल्ड फील्ड्स को कभी भारत के स्वर्ण उद्योग की रीढ़ माना जाता था. ब्रिटिश युग के इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन कॉलोनी, क्लब, स्कूल और औद्योगिक विकास की वजह से इसे मशहूर तौर पर भारत का मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था.
कोलार गोल्ड फील्ड्स को कभी भारत के स्वर्ण उद्योग की रीढ़ माना जाता था. ब्रिटिश युग के इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन कॉलोनी, क्लब, स्कूल और औद्योगिक विकास की वजह से इसे मशहूर तौर पर भारत का मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था.
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इन खदानों के बंद होने की सबसे बड़ी वजह गहरी खुदाई की काफी ज्यादा ऑपरेशनल लागत थी. 120 से ज्यादा सालों की खुदाई के बाद खनन शाफ्ट 3 किलोमीटर से भी ज्यादा की गहराई तक पहुंच चुके थे. इस वजह से बिजली की खपत, पानी की निकासी, वेंटीलेशन सिस्टम और मजदूरी का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया था.
इन खदानों के बंद होने की सबसे बड़ी वजह गहरी खुदाई की काफी ज्यादा ऑपरेशनल लागत थी. 120 से ज्यादा सालों की खुदाई के बाद खनन शाफ्ट 3 किलोमीटर से भी ज्यादा की गहराई तक पहुंच चुके थे. इस वजह से बिजली की खपत, पानी की निकासी, वेंटीलेशन सिस्टम और मजदूरी का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया था.
Published at : 14 May 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Kolar Gold Fields India Gold Mine Karnataka Gold Mine

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