इन खदानों के बंद होने की सबसे बड़ी वजह गहरी खुदाई की काफी ज्यादा ऑपरेशनल लागत थी. 120 से ज्यादा सालों की खुदाई के बाद खनन शाफ्ट 3 किलोमीटर से भी ज्यादा की गहराई तक पहुंच चुके थे. इस वजह से बिजली की खपत, पानी की निकासी, वेंटीलेशन सिस्टम और मजदूरी का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया था.