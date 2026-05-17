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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए

UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए

UPSC Prelims 2026: UPSC प्रीलिम्स 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा हॉल के जरूरी नियम शामिल हैं. उम्मीदवारों को सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 17 May 2026 08:40 AM (IST)
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UPSC Prelims 2026: UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है.  जिसमें UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई को किया जाएगा.  साथ ही आयोग ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UPSC Prelims का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है.  सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी जरूर अपने साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं.  बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके साथ ही छात्रों को यह भी कहा गया है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी नियमों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि किसी भी गलती की वजह से उनका परीक्षा से नाम न कटे. 

परीक्षा हॉल में क्या-क्या ले जाने की अनुमति है?

UPSC की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा हॉल में केवल कुछ ही चीजें ले जाने की अनुमति होगी.  उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ एक सादा क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड ले जा सकते हैं, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ न हो. इसके अलावा केवल एक काला बॉल पेन ले जाने की अनुमति है, क्योंकि उत्तर इसी से भरने होंगे. परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को रफ शीट (rough sheets) वहीं पर इनविजिलेटर द्वारा दी जाएगी.  इसका मतलब है कि आपको बाहर से कोई कागज या नोट्स ले जाने की जरूरत नहीं है. परीक्षा के दौरान नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. 

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किन चीजों पर पूरी तरह से रोक है?

UPSC ने परीक्षा हॉल में कई चीजों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है. उम्मीदवार अपने साथ किताबें, नोट्स, खुले पन्ने या कोई भी लिखित सामग्री नहीं ले जा सकते. इसके अलावा कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस पर सख्त रोक है. यहां तक कि मैप, लॉग टेबल, स्लाइड रूल या कोई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी अंदर नहीं ले जाया जा सकता. अगर कोई भी छात्र इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और भविष्य की परीक्षाओं से भी उसे रोका जा सकता है.  इसलिए परीक्षा में पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है. 

मार्किंग स्कीम और छात्रों के लिए जरूरी सलाह

UPSC Prelims में हर गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होती है. जिसमें सामान्य अध्ययन (General Studies) के पेपर में कुल 100 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 2 अंक का होता है. अगर कोई उत्तर गलत होता है तो उसके एक तिहाई यानी 0.33 अंक काट लिए जाते हैं. अगर किसी प्रश्न के लिए एक से ज्यादा उत्तर दिए जाते हैं, तो उसे भी गलत माना जाता है. इसलिए सोच-समझकर ही जवाब देना बहुत जरूरी है.  आयोग ने यह भी सलाह दी है कि उम्मीदवार सिर्फ काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें. छात्रों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, बल्कि शांत मन से तैयारी करें और नियमों का पालन करते हुए परीक्षा दें. सही रणनीति और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है. 

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Published at : 17 May 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Civil Services Examination UPSC Prelims 2026 Government Exam Rules Exam Hall Rules
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