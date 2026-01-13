एक्सप्लोरर
चाबी से लेकर वड़ा पाव तक, हिंदी नहीं इस विदेशी भाषा के हैं ये शब्द
रोजमर्रा में बोले जाने वाले जिन शब्दों को हम पूरी तरह देसी समझते हैं, उनकी जड़ें समुद्र पार की हैं. हमारी रोज की हिंदी दरअसल सदियों पुराने वैश्विक संपर्क की जीवित मिसाल है.
हम रोज जिन शब्दों का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उनकी जड़ें कहां तक जाती हैं? चाबी, कमरा, अलमारी, बाल्टी जैसे शब्द सुनते ही देसीपन का एहसास होता है, लेकिन इनका रिश्ता भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप से जुड़ा है. दरअसल, हमारी भाषा सिर्फ संस्कृत, फारसी या अरबी से नहीं बनी, बल्कि समुद्र के रास्ते आए विदेशी व्यापारियों ने भी हमारी जुबान को चुपचाप बदल दिया है.
Published at : 13 Jan 2026 10:19 AM (IST)
