चाबी से लेकर वड़ा पाव तक, हिंदी नहीं इस विदेशी भाषा के हैं ये शब्द

भारत की भाषाएं हमेशा से खुली किताब की तरह रही हैं. यहां जो आया, वह भाषा और संस्कृति में कहीं न कहीं घुल गया. 15वीं और 16वीं सदी में जब पुर्तगाली व्यापारी और उपनिवेशकर्ता भारत पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ मसालों और व्यापार का रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि कई शब्द भी भारत छोड़ गए.