हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHuman Immortality: क्या भविष्य में अमर हो सकता है इंसान, जानें कौन-कौन से देश इस पर कर रहे काम?

Human Immortality: क्या भविष्य में अमर हो सकता है इंसान, जानें कौन-कौन से देश इस पर कर रहे काम?

Human Immortality: इंसानों की अमर होने की ख्वाहिश अब इसे शोध में बदल चुकी है. वैज्ञानिक हेल्थस्पैन को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं कौन से देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Human Immortality: इंसानों की अमर होने की ख्वाहिश अब इसे शोध में बदल चुकी है. वैज्ञानिक हेल्थस्पैन को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं कौन से देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं?

Human Immortality: सदियों से अमरता सिर्फ पौराणिक कथा, धर्म और साइंस फिक्शन तक ही समिति थी. लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक रहस्यमई तरीके से अमरता को लेकर शोध कर रहे हैं. उनका उद्देश्य हेल्थस्पैन को बढ़ाना है. आइए जानते हैं कि कौन से देश इस पर काम कर रहे हैं.

1/6
आधुनिक विज्ञान अमरता को पूरी तरह से मौत को रोकने के बजाय स्वस्थ जीवन को बढ़ाने के रूप में देख रहा है. 21वीं सदी के बीच तक विज्ञान का लक्ष्य इंसानों को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में 120 से 150 साल तक जीने देना है.
आधुनिक विज्ञान अमरता को पूरी तरह से मौत को रोकने के बजाय स्वस्थ जीवन को बढ़ाने के रूप में देख रहा है. 21वीं सदी के बीच तक विज्ञान का लक्ष्य इंसानों को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में 120 से 150 साल तक जीने देना है.
2/6
नोबेल पुरस्कार विजेता शिन्या यामानाका की खोज के आधार पर वैज्ञानिक व्यस्क कोशिकाओं को युवावस्था में रिसेट करने के प्रयोग कर रहे हैं. अमेरिका में ऑलटोस लैब ऐसी कंपनियां जेनेटिक स्तर पर कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने में लगी हैं.
नोबेल पुरस्कार विजेता शिन्या यामानाका की खोज के आधार पर वैज्ञानिक व्यस्क कोशिकाओं को युवावस्था में रिसेट करने के प्रयोग कर रहे हैं. अमेरिका में ऑलटोस लैब ऐसी कंपनियां जेनेटिक स्तर पर कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने में लगी हैं.
Published at : 13 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Human Immortality Life Extension Anti Aging Research

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

