दुनिया में कहां दौड़ती हैं सबसे ज्यादा दोपहिया? जानिए टॉप देशों की पूरी लिस्ट

आज के दौर में भले ही कारें और मेट्रो बढ़ रही हों, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए दोपहिया वाहन अब भी सबसे भरोसेमंद साधन हैं. कम कीमत, कम ईंधन खर्च और तंग सड़कों में आसान आवाजाही ने बाइक को आम आदमी की पहली पसंद बना दिया है.