‘हक’ देखकर भावुक हुईं सामंथा, यामी गौतम की एक्टिंग को बताया शब्दों से परे
Yami Gautam Film Hak: यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ को सितारों का खूब प्यार मिल रहा है. हाल ही में सामंथा ने फिल्म को दिल छू लेने वाली बताया और यामी की एक्टिंग को शब्दों से परे कहा.
यामी गौतम की हालिया रिलीज फिल्म ‘हक’ को ऑडियंस और फिल्म इंडस्ट्री से खूब सराहना मिल रही है. फिल्म को लेकर तारीफों का सिलसिला लगातार जारी है. पहले करण जौहर और आलिया भट्ट ने यामी की एक्टिंग की तारीफ की और अब इस लिस्ट में सामंथा रुथ प्रभु का नाम भी जुड़ गया है.
सामंथा रुथ प्रभु ने बताया दिल को छू लेने वाली फिल्म
सामंथा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि ‘हक’ की कहानी गहरी, संवेदनशील और बिना किसी जजमेंट या बायस के है. उन्होंने कहा कि यामी गौतम ने इस किरदार को जिस तरह से पर्दे पर जिया है वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है. सामंथा ने यामी की परफॉर्मेंस को शब्दों से परे बताया.
यामी की एक्टिंग से जुड़े हर एहसास
सामंथा ने लिखा कि फिल्म देखते ही उन्हें तुरंत ये लिखने का मन हुआ क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि फिल्म से मिला खूबसूरत एहसास कहीं खो जाए. उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती हैं जो इतनी लेयर्ड हों और पूरी तरह बिना पूर्वाग्रह के हों. यामी की एक्टिंग ने उन्हें एक साथ प्यार, गुस्सा, ताकत, कमजोरी और उम्मीद जैसे कई एहसास महसूस कराए.
डायरेक्टर और पूरी टीम की भी तारीफ
सामंथा ने सिर्फ यामी ही नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर और पूरी टीम की भी जमकर सराहना की. उन्होंने लिखा कि फिल्म की लिखाई दिल पर गहरी छाप छोड़ती है और ये फिल्म सिनेमा की असली ताकत को दिखाती है. उनके मुताबिक यही वजह है कि कलाकार हर उतार-चढ़ाव के बावजूद इस रास्ते को चुनते रहते हैं.
करण जौहर और आलिया भट्ट भी हुए प्रभावित
इससे पहले करण जौहर ने कहा था कि शाजिया बानो की कहानी और उसकी जीत इतनी भावुक थी कि फिल्म खत्म होने पर वह रो पड़े और कुछ देर तक बोल नहीं पाए. उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं और अफसोस जताया कि थिएटर में फिल्म नहीं देख पाए. वहीं आलिया भट्ट ने यामी को ‘क्वीन’ बताया और लिखा कि ये उनकी अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस है. आलिया ने यामी की मेहनत, गहराई और सच्चाई की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी फैन हैं.
