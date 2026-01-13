उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में से एक शिवसेना (शिंदे गुट) ने बड़ा दावा किया है. पार्टी के पदाधिकारी ने कहा है कि वह भी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. साल 2027 के विधानसभा सभा चुनाव के लिए पार्टी कमर कस चुकी है.

शिव सेना के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा ने बताा कि शिवसेना, बीजेपी को बड़ा मान कर चुनाव लड़ेगी. जिसमे उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी.

वर्मा, निषाद पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे.इस दौरान वह प्रदेश में शिवसेना की बैठक में भी हिस्सा लेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या शिवसेना का संगठन यूपी में बढ़ेगा? वर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में है. अब इसे और बेहतर करेंगे. हमारी पार्टी एक हिन्दू पार्टी है.

वर्मा ने कहा कि जिला पंचायत, नगर पंचायत और निकाय चुनावों और वर्ष 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. कुछ सीटों पर हम भी गुजारिश करेंगे. वर्मा ने कहा कि हमने बीजेपी से यह मांग की है और आगे भी करेंगे कि कुछ सीटों पर हमें भागीदारी दी जाए.

'अगर भगवान राम समाजवादी थे तो...' रामभद्राचार्य ने सपा से पूछा ऐसा सवाल, क्या अखिलेश यादव दे पाएंगे जवाब?



उत्तर भारतीयों पर गुंडागर्दी के सवाल का दिया जवाब

महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और मारपीट के सवाल पर वर्मा ने कहा कि शिवसेना यह गुंडागर्दी नहीं करती. यह गुंडागर्दी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के लोग करते हैं.

उन्होंने कहा कि हमने तो कई बार मंचों से कहा है कि अगर उत्तर भारतीय से इतनी ही दिक्कत है तो जाकर बॉलीवुड में भी कहें.

बता दें यूपी सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल (एस) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे वहीं विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही रणनीतिक दावेदारी पेश की जा रही है. ऐसे में शिवसेना की एंट्री से किसका खेल बिगड़ेगा और किसका बनेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.