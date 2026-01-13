हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cold Wave Delhi: दिल्ली-एनसीआर में चली पहली शीत लहर, कितने तापमान पर ऐसा होता है तय?

Cold Wave Delhi: दिल्ली-एनसीआर में चली पहली शीत लहर, कितने तापमान पर ऐसा होता है तय?

Cold Wave Delhi: दिल्ली में शीत लहर शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं कि मौसम विभाग यह कैसे तय करता है कि कब शीत लहर शुरू हुई.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Cold Wave Delhi: दिल्ली में शीत लहर शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं कि मौसम विभाग यह कैसे तय करता है कि कब शीत लहर शुरू हुई.

Cold Wave Delhi: दिल्ली एनसीआर में इस मौसम की पहली शीत लहर देखी गई है. तापमान एक दशक से भी ज्यादा समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है. पालम में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो 13 सालों में सबसे कम है. इसी के साथ आया नगर में यह गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस हो गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि मौसम विभाग यह कैसे तय करता है कि शीत लहर कब आई है.

मैदानी इलाकों में शीत लहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे चला जाता है. इसी के साथ सामान्य तापमान से अंतर 4.5 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है.
मैदानी इलाकों में शीत लहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे चला जाता है. इसी के साथ सामान्य तापमान से अंतर 4.5 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है.
भले ही सामान्य तापमान से अंतर की गणना ना की जाए लेकिन इसके बावजूद भी शीतलहर घोषित की जा सकती है. ऐसा तब होता है अगर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाए. यही वजह है कि जैसे ही तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच दिल्ली एनसीआर में शीतलहर घोषित कर दी गई.
भले ही सामान्य तापमान से अंतर की गणना ना की जाए लेकिन इसके बावजूद भी शीतलहर घोषित की जा सकती है. ऐसा तब होता है अगर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाए. यही वजह है कि जैसे ही तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच दिल्ली एनसीआर में शीतलहर घोषित कर दी गई.
Published at : 13 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Delhi NCR Weather Cold Wave Delhi Cold Wave Criteria

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live

