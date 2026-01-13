एक्सप्लोरर
Cold Wave Delhi: दिल्ली-एनसीआर में चली पहली शीत लहर, कितने तापमान पर ऐसा होता है तय?
Cold Wave Delhi: दिल्ली में शीत लहर शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं कि मौसम विभाग यह कैसे तय करता है कि कब शीत लहर शुरू हुई.
Cold Wave Delhi: दिल्ली एनसीआर में इस मौसम की पहली शीत लहर देखी गई है. तापमान एक दशक से भी ज्यादा समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है. पालम में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो 13 सालों में सबसे कम है. इसी के साथ आया नगर में यह गिरकर 2.9 डिग्री सेल्सियस हो गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि मौसम विभाग यह कैसे तय करता है कि शीत लहर कब आई है.
Published at : 13 Jan 2026 01:07 PM (IST)
