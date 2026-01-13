भले ही सामान्य तापमान से अंतर की गणना ना की जाए लेकिन इसके बावजूद भी शीतलहर घोषित की जा सकती है. ऐसा तब होता है अगर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाए. यही वजह है कि जैसे ही तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच दिल्ली एनसीआर में शीतलहर घोषित कर दी गई.