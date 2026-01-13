एक्सप्लोरर
CNG Sticker Rule: सीएनजी कार पर ही क्यों लगता है CNG का स्टीकर, पेट्रोल-डीजल कार पर क्यों नहीं?
CNG Sticker Rule: सीएनजी का स्टीकर सिर्फ सीएनजी गाड़ियों पर ही लगाया जाता है पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ियों पर नहीं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
CNG Sticker Rule: अगर आप सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको विंडस्क्रीन पर एक सीएनजी स्टीकर चिपका हुआ दिखाई देगा. यह स्टिकर आपको आमतौर पर पेट्रोल या फिर डीजल कारों पर नहीं दिखाई देगा. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और यह स्टिकर सिर्फ सीएनजी गाड़ियों पर ही क्यों लगाया जाता है.
Published at : 13 Jan 2026 05:37 PM (IST)
