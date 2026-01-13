सीएनजी को लगभग 200 बार दबाव पर स्टोर किया जाता है. इससे यह दुर्घटनाओं या फिर आग लगने पर खतरनाक हो सकती है. यह स्टिकर फायरफाइटर और बचाव टीमों को तुरंत यह पहचानने में मदद करता है की गाड़ी में कंप्रेस्ड गैस है.