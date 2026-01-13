हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CNG Sticker Rule: सीएनजी कार पर ही क्यों लगता है CNG का स्टीकर, पेट्रोल-डीजल कार पर क्यों नहीं?

CNG Sticker Rule: सीएनजी का स्टीकर सिर्फ सीएनजी गाड़ियों पर ही लगाया जाता है पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ियों पर नहीं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Jan 2026 05:37 PM (IST)
CNG Sticker Rule: अगर आप सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको विंडस्क्रीन पर एक सीएनजी स्टीकर चिपका हुआ दिखाई देगा. यह स्टिकर आपको आमतौर पर पेट्रोल या फिर डीजल कारों पर नहीं दिखाई देगा. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और यह स्टिकर सिर्फ सीएनजी गाड़ियों पर ही क्यों लगाया जाता है.

सीएनजी को लगभग 200 बार दबाव पर स्टोर किया जाता है. इससे यह दुर्घटनाओं या फिर आग लगने पर खतरनाक हो सकती है. यह स्टिकर फायरफाइटर और बचाव टीमों को तुरंत यह पहचानने में मदद करता है की गाड़ी में कंप्रेस्ड गैस है.
क्रैश या फिर गैस लीक होने की स्थिति में सीएनजी स्टीकर इमरजेंसी कर्मचारियों को दूरी बनाए रखने, वेंटिलेशन को बेहतर करने और चिंगारी या गर्मी के सोर्स से बचने के लिए अलर्ट करता है.
Published at : 13 Jan 2026 05:37 PM (IST)
