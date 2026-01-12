हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
National Youth Day 2026: दुनिया में कहां है सबसे ज्यादा युवा आबादी और कहां सबसे कम, भारत का कौन सा नंबर?

National Youth Day 2026: दुनिया में कहां है सबसे ज्यादा युवा आबादी और कहां सबसे कम, भारत का कौन सा नंबर?

National Youth Day 2026: आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है. इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि दुनिया में कहां पर सबसे ज्यादा और कम युवा आबादी है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Jan 2026 11:16 AM (IST)
National Youth Day 2026: आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है. इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि दुनिया में कहां पर सबसे ज्यादा और कम युवा आबादी है.

National Youth Day 2026: हर साल 12 जनवरी को भारत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है. स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं की ताकत और चरित्र में ही होता है. आइए जानते हैं कि दुनिया में कहां है सबसे ज्यादा युवा आबादी और कहां सबसे कम.

युवा आबादी के मामले में नाइजर वैश्विक स्तर पर सूची में सबसे ऊपर है. इसके लगभग 56.9% की आबादी 18 साल से कम उम्र की है. इस वजह से यह दुनिया का सबसे युवा देश है.
युवा आबादी के मामले में नाइजर वैश्विक स्तर पर सूची में सबसे ऊपर है. इसके लगभग 56.9% की आबादी 18 साल से कम उम्र की है. इस वजह से यह दुनिया का सबसे युवा देश है.
युगांडा में 55%, चाड में 54.6%, अंगोला में 54.3% और माली में 54.1% के साथ ये देश नाइजर के ठीक पीछे हैं. इससे पता चलता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में कुल मिलाकर दुनिया की सबसे युवा आबादी है.
युगांडा में 55%, चाड में 54.6%, अंगोला में 54.3% और माली में 54.1% के साथ ये देश नाइजर के ठीक पीछे हैं. इससे पता चलता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में कुल मिलाकर दुनिया की सबसे युवा आबादी है.
Published at : 12 Jan 2026 11:15 AM (IST)
National Youth Day 2026 Youth Population Youngest Countries

