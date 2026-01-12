हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मौत से कुछ देर पहले दिमाग में क्या होता है, क्यों आने लगती है अपनों की याद?

मौत से कुछ देर पहले दिमाग में क्या होता है, क्यों आने लगती है अपनों की याद?

Brain Activity Before Death: मौत के करीब दिमाग डर से नहीं, यादों और सुकून से भर जाता है. शायद इसी वजह से आखिरी पल में सबसे पहले अपनों का ख्याल आता है. आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Jan 2026 04:15 PM (IST)
Brain Activity Before Death: मौत के करीब दिमाग डर से नहीं, यादों और सुकून से भर जाता है. शायद इसी वजह से आखिरी पल में सबसे पहले अपनों का ख्याल आता है. आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है.

कई लोगों ने मरते वक्त अजीब लेकिन सुकून भरे अनुभवों की बात कही है. कोई कहता है पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई, तो कोई अपनों के चेहरे देखने की बात करता है. सवाल यही है कि मौत से कुछ मिनट पहले दिमाग में ऐसा क्या होता है कि डर की जगह शांति महसूस होने लगती है और सबसे ज्यादा याद वही लोग आते हैं, जो दिल के सबसे करीब होते हैं. चलिए जानें.

वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग तुरंत बंद नहीं होता है. आमतौर पर दिमाग करीब 5 से 7 मिनट तक सक्रिय रह सकता है. इस दौरान दिमाग सामान्य स्थिति से अलग तरह से काम करता है.
वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग तुरंत बंद नहीं होता है. आमतौर पर दिमाग करीब 5 से 7 मिनट तक सक्रिय रह सकता है. इस दौरान दिमाग सामान्य स्थिति से अलग तरह से काम करता है.
कई मामलों में यह और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, खासकर याददाश्त और चेतना से जुड़े हिस्से. मौत के करीब पहुंचने पर दिमाग में गामा तरंगों की गतिविधि अचानक बढ़ जाती है. गामा तरंगें यादों, सपनों और जागरूकता से जुड़ी होती हैं.
कई मामलों में यह और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, खासकर याददाश्त और चेतना से जुड़े हिस्से. मौत के करीब पहुंचने पर दिमाग में गामा तरंगों की गतिविधि अचानक बढ़ जाती है. गामा तरंगें यादों, सपनों और जागरूकता से जुड़ी होती हैं.
Published at : 12 Jan 2026 04:15 PM (IST)
Brain Activity Before Death Death Psychology

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

