मौत से कुछ देर पहले दिमाग में क्या होता है, क्यों आने लगती है अपनों की याद?

वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग तुरंत बंद नहीं होता है. आमतौर पर दिमाग करीब 5 से 7 मिनट तक सक्रिय रह सकता है. इस दौरान दिमाग सामान्य स्थिति से अलग तरह से काम करता है.