एक्सप्लोरर
Currency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब
Currency Printing Cost: भारत देश में करेंसी को छापना काफी जटिल और महंगी प्रक्रिया है. आइए जानते हैं किसी भी नोट को छापने में कितना खर्च आता है.
Currency Printing Cost: लोगों के बीच अक्सर ही एक सवाल उठता है कि आखिर सरकार असल में एक नोट को छापने में कितना खर्च करती है. आपको बता दें कि अच्छी क्वालिटी की करेंसी बनाना काफी जटिल और महंगी प्रक्रिया है. आइए जानते हैं इसमें कितना खर्चा आता है.
1/6
2/6
Published at : 12 Jan 2026 04:44 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या सिर्फ तेल का देश है ईरान, यूरेनियम के अलावा कौन से अनमोल खनिजों का खजाना छिपा है यहां?
जनरल नॉलेज
8 Photos
इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार
जनरल नॉलेज
6 Photos
पक्षियों की फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है भारत, ठंड आते ही क्यों शुरू कर देते हैं अलग-अलग देशों से प्रवास?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion