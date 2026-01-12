हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCurrency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब

Currency Printing Cost: एक नोट छापने में कितना खर्च करती है भारत सरकार, जान लीजिए जवाब

Currency Printing Cost: भारत देश में करेंसी को छापना काफी जटिल और महंगी प्रक्रिया है. आइए जानते हैं किसी भी नोट को छापने में कितना खर्च आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Currency Printing Cost: भारत देश में करेंसी को छापना काफी जटिल और महंगी प्रक्रिया है. आइए जानते हैं किसी भी नोट को छापने में कितना खर्च आता है.

Currency Printing Cost: लोगों के बीच अक्सर ही एक सवाल उठता है कि आखिर सरकार असल में एक नोट को छापने में कितना खर्च करती है. आपको बता दें कि अच्छी क्वालिटी की करेंसी बनाना काफी जटिल और महंगी प्रक्रिया है. आइए जानते हैं इसमें कितना खर्चा आता है.

1/6
करेंसी नोटों की छपाई की लागत उनके मूल्य और सुरक्षा फीचर पर निर्भर करती है. एक ₹10 के नोट को छापने में लगभग 0.96 रुपये लगते हैं. इसी के साथ ₹100 के नोट को छापने में लगभग 1.77 रुपये लगते हैं. ₹200 और ₹500 जैसे ज्यादा मूल्य वाले नोट एडवांस्ड डिजाइन और सुरक्षा की वजह से ज्यादा महंगे होते हैं.
करेंसी नोटों की छपाई की लागत उनके मूल्य और सुरक्षा फीचर पर निर्भर करती है. एक ₹10 के नोट को छापने में लगभग 0.96 रुपये लगते हैं. इसी के साथ ₹100 के नोट को छापने में लगभग 1.77 रुपये लगते हैं. ₹200 और ₹500 जैसे ज्यादा मूल्य वाले नोट एडवांस्ड डिजाइन और सुरक्षा की वजह से ज्यादा महंगे होते हैं.
2/6
अभी चलन में मौजूद नोटों में ₹500 के नोट की कीमत लगभग ₹2.29 से ₹2.65 होती है. बंद हो चुका ₹2000 का नोट सबसे महंगा था जिसकी कीमत 3.54 रुपये से 4.18 रुपये प्रति नोट थी.
अभी चलन में मौजूद नोटों में ₹500 के नोट की कीमत लगभग ₹2.29 से ₹2.65 होती है. बंद हो चुका ₹2000 का नोट सबसे महंगा था जिसकी कीमत 3.54 रुपये से 4.18 रुपये प्रति नोट थी.
Published at : 12 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
RBI Printing Cost Currency Printing Cost Indian Banknotes

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Weather Alert: तैयार हो जाओ! दिल्ली में अगले 3 दिन होंगे सबसे खतरनाक, IMD ने डराया |ABPLIVE
Trump Threatens Iran: Iran में विरोधी प्रदर्शन ने पकड़ा खतरनाक रूप, झुका देगा ये मास्टरप्लान....
Mahindra XUV 7XO Launch : ChatGPT, Dolby Vision और 75 सेफ्टी फीचर्स के साथ आई सबसे एडवांस SUV
संभल में अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, फिर गरजा बुलडोजर | UP News | Breaking News
Shimla में बेकाबू ट्रक ने कुचली कई गाड़िया, इलाके में मचा हड़कंप | Road Accident | Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
उत्तराखंड: किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित
इंडिया
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया खुलासा
क्रिकेट
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
हेल्थ
Blood Pressure: क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ट्रेंडिंग
Video: सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget