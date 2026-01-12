करेंसी नोटों की छपाई की लागत उनके मूल्य और सुरक्षा फीचर पर निर्भर करती है. एक ₹10 के नोट को छापने में लगभग 0.96 रुपये लगते हैं. इसी के साथ ₹100 के नोट को छापने में लगभग 1.77 रुपये लगते हैं. ₹200 और ₹500 जैसे ज्यादा मूल्य वाले नोट एडवांस्ड डिजाइन और सुरक्षा की वजह से ज्यादा महंगे होते हैं.