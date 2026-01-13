केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!

केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पहली बार लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाने वाली बीजेपी को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी एक महत्वपूर्ण उपचुनाव हार गई. इससे नगर निगम की कुर्सी हथियाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए, उससे पार्टी चूक गई है.

निर्दलीय उम्मीदवार की मौत के बाद हुए उपचुनाव

मामला यहां के विझिंजम वार्ड के उपचुनाव से जुड़ा है. यहां चुनावों से पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार की मौत हो गई, इस वजह से दोबारा चुनाव किए गए. इसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के उम्मीदवार के एच सुधीर खान ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के उम्मीदवार एन नौशाद को 83 वोटों से हरा दिया.

अगर निर्दलीय का मिला समर्थन तो बन जाएगी बात

यूडीएफ को 2,902 वोट मिले. जबकि एलडीएफ उम्मीदवार को 2819 वो मिले. वहीं, बीजेपी के सर्वशक्तिपुरम बिनु 2437 वोट ही हासिल कर पाए और तीसरे स्थान पर रहे. विझिंजम में सोमवार को मतदान हुआ था. अब बीजेपी को निगम में बहुमत लेने के लिए निर्दलीय पार्षद के समर्थन पर निर्भर रहना होगा. यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 51 है. 101 सदस्यीय परिषद में बीजेपी के पास वर्तमान में 50 सदस्य हैं.

यूडीएफ ने नगर निकाय में अपनी सीटों की संख्या 19 से बढ़ाकर 20 कर ली है. यह 2015 में जीती सीटों को की संख्या से दोगुना है. सीपीआई के हाथ से एक और वार्ड फिसल गया. नगर निकाय में एलडीएफ की सीटों की संख्या 29 बनी हुई है.

गृहमंत्री अमित शाह ने किया था जीत का दावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी. उन्होंने रविवार (11 जनवरी, 2026) को तिरुवनंतपुरम में कहा कि केरल में बीजेपी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी इस साल होने वाले आगामी राज्य चुनावों में सरकार बनाएगी. साथ ही उन्होंने शहरी और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जनसमर्थन पर कार्यकर्ताओं का आभार जाताया है.