Holi In Braj: आखिर ब्रज में 40 दिन तक क्यों मनाई जाती है होली? जानें इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण

Holi In Braj: आखिर ब्रज में 40 दिन तक क्यों मनाई जाती है होली? जानें इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण

Holi In Braj: ब्रज में 40 दिनों तक होली मनाई जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और इसकी ऐतिहासिक कहानी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Jan 2026 05:25 PM (IST)
Holi In Braj: ब्रज में 40 दिनों तक होली मनाई जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और इसकी ऐतिहासिक कहानी.

Holi In Braj: ब्रज में होली सिर्फ रंगों का एक दिन का त्यौहार नहीं होता बल्कि यह 40 दिनों तक चलता है. भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल में होली काफी धूमधाम से मनाई जाती है. आइए जानते हैं की ब्रज में 40 दिनों तक होली क्यों मनाई जाती है और इसका ऐतिहासिक कारण क्या है.

40 दिन की होली की परंपरा आधिकारिक तौर पर बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है. इस दिन पूरे ब्रज के मंदिरों में होली का खंभा लगाया जाता है. इसका मतलब होता है की होली की शुरुआत हो चुकी है. इस दिन से देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाया जाता है.
40 दिन की होली की परंपरा आधिकारिक तौर पर बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है. इस दिन पूरे ब्रज के मंदिरों में होली का खंभा लगाया जाता है. इसका मतलब होता है की होली की शुरुआत हो चुकी है. इस दिन से देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाया जाता है.
ब्रज में होली को एक घटना के रूप में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के साथ दैनिक बातचीत के रूप में देखा जाता है. भक्तों का ऐसा मानना है कि श्री कृष्णा स्वयं इस पूरी अवधि में होली खेलते हैं. मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल चढ़ाना शुरू कर देते हैं और होली के रसिया के नाम से जाने जाने वाले भक्ति गीत रोज गाए जाते हैं.
ब्रज में होली को एक घटना के रूप में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के साथ दैनिक बातचीत के रूप में देखा जाता है. भक्तों का ऐसा मानना है कि श्री कृष्णा स्वयं इस पूरी अवधि में होली खेलते हैं. मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल चढ़ाना शुरू कर देते हैं और होली के रसिया के नाम से जाने जाने वाले भक्ति गीत रोज गाए जाते हैं.
Published at : 24 Jan 2026 05:20 PM (IST)
Mathura Holi Braj Holi Holi 2026

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय
कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
