ब्रज में होली को एक घटना के रूप में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के साथ दैनिक बातचीत के रूप में देखा जाता है. भक्तों का ऐसा मानना है कि श्री कृष्णा स्वयं इस पूरी अवधि में होली खेलते हैं. मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल चढ़ाना शुरू कर देते हैं और होली के रसिया के नाम से जाने जाने वाले भक्ति गीत रोज गाए जाते हैं.