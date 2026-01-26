India US Trade Deal: भारत को आए दिन टैरिफ की धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से उनके सांसद खफा हैं. रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टेड क्रूज का लीक्ड ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप प्रशासन के किन लोगों की वजह से भारत और अमेरिका की ट्रेड डील लटकी हुई है.

टेड क्रूज ने बताया कि भारत के साथ व्यापार समझौते में देरी के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं.

एकिस्योस की रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टेड क्रूड ने कुछ पार्टी डोनर्स से फोन कॉल पर बात की और इसी बातचीत का ऑडियो लीक हो गया. ऑडियो में टेड क्रूज ने पीटर नवारो और जेडी वेंस को इंडिया-यूएस ट्रेड डील के पटरी से उतर जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही उन्होंने ट्रंप की नीतियों को भी भारत के साथ व्यापार समझौते में देरी के लिए दोषी ठहराया है.

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की वजह से बन सकती है टैरिफ नीति, अमेरिकी सांसद ने कहा

रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट का यह लीक्ड ऑडियो रिपब्लिकन पार्टी के किसी सूत्र की तरफ से दिया गया है. पिछले साल 2025 की शुरुआत और मध्य में टेड क्रूज की कुछ प्राइवट डोनर्स से बात हुई थी, जिसमें वह खुद को ट्रेडिशनल फ्री-ट्रेड सपोर्टर और हस्तेक्षपवादी रिपब्लिकन के तौर पर पेश कर रहे हैं. 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटे टेड क्रूज ने इस बातचीत में ट्रंप के टैरिफ को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया है और कहा कि यह नीति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का कारण भी बन सकती है.

टेड क्रूज ने बताया कि अप्रैल, 2025 में जब ट्रंप ने कुछ देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया तो क्रूज और कुछ सांसदों ने राष्ट्रपति से बात की. ट्रंप से उन्होंने आग्रह किया कि वह इसे वापस ले लें. क्रूज ने बताया कि आधी रात तक यह बातचीत चली, लेकिन उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे. इस दौरान ट्रंप उन पर चिल्लाए और उनसे अपशब्द भी कहे.

टेड क्रूज ने ट्रंप से कहा- चल सकता है महाभियोग

रिकॉर्डिंग में टेड क्रूज को कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने ट्रंप को साफ चेतावनी दी थी कि अगर नवंबर 2026 तक लोगों की 401(k) बचत (बैंक बैलेंस) 30 फीसदी गिर गई और बाजार (सुपर मार्केट) में महंगाई 10 से 20 फीसदी बढ़ गई तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए हर दिन चुनौतीपूर्ण होगा. इससे ट्रंप हाउस और सीनेट दोनों खो देंगे और अगले साल हर हफ्ते महाभियोग का सामना करना पड़ेगा. क्रूज ने बताया कि इस पर ट्रंप ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें चुप कर दिया.

टेड क्रूज ने बताया कि वह व्हाइट हाउस से भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति के लिए लड़ रहे हैं. इस पर एक डोनर ने उनसे पूछा कि ट्रंप प्रशासन में कौन इसका विरोध कर रहा है तो क्रूज ने कहा कि व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो, जेडी वेंस और कभी-कभी ट्रंप. टेड क्रूज ने जेडी वेंस को रूढ़िवादी पॉडकास्टर कार्लसन का प्रोटेज (चेला) करार दिया और कहा कि दोनों की विदेश नीति को लेकर सोच एक जैसी है.

