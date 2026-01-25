हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Unmarried Indian Political Leaders: भारत के इन नेताओं ने कभी नहीं की शादी, जानें अब कौन कहां?

Unmarried Indian Political Leaders: भारत के इन नेताओं ने कभी नहीं की शादी, जानें अब कौन कहां?

देश में ऐसे तमाम नेता हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की. आइए आपको ऐसे नेताओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने वैवाहिक जीवन से पहले राजनीति को चुना.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Jan 2026 09:55 AM (IST)
देश में ऐसे तमाम नेता हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की. आइए आपको ऐसे नेताओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने वैवाहिक जीवन से पहले राजनीति को चुना.

देश में अक्सर नेताओं के निजी जीवन को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं. दरअसल, भारतीय राजनीति में ऐसे कई बड़े नाम रहे हैं, जिन्होंने कभी शादी न करने का फैसला लिया और पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने शादी नहीं की और राजनीति में अहम भूमिका निभाई.

1/7
देश में कभी शादी नहीं करने वाले नेताओं की बात हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है. राजनीति में आने से पहले उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना और गोरखनाथ मठ के महंत बने. 2017 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं.
देश में कभी शादी नहीं करने वाले नेताओं की बात हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है. राजनीति में आने से पहले उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना और गोरखनाथ मठ के महंत बने. 2017 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं.
2/7
वहीं बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं. वह राज्य की पहली अविवाहित महिला मुख्यमंत्री भी रही और पूरी तरह राजनीति को ही अपना जीवन समर्पित किया.
वहीं बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं. वह राज्य की पहली अविवाहित महिला मुख्यमंत्री भी रही और पूरी तरह राजनीति को ही अपना जीवन समर्पित किया.
Published at : 25 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Unmarried Indian Leaders PM Modi Marriage Facts Leaders Who Never Married

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

