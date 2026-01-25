देश में कभी शादी नहीं करने वाले नेताओं की बात हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है. राजनीति में आने से पहले उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना और गोरखनाथ मठ के महंत बने. 2017 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं.