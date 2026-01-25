हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर किन राज्यों की झांकियां निकलेंगी, ये कौन और कैसे किया जाता है तय?

Republic Day 2026 Parade: कर्तव्य पथ की झांकियां किसी की पसंद से नहीं, कड़ी जांच और विशेषज्ञों की राय से चुनी जाती हैं. यही प्रक्रिया हर साल भारत की विविधता को एक मंच पर लाकर दुनिया को दिखाती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Jan 2026 03:09 PM (IST)
Republic Day 2026 Parade: हर साल 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा निगाहें रंग-बिरंगी झांकियों पर टिक जाती हैं. कोई लोकनृत्य दिखाता है, कोई इतिहास सुनाता है, तो कोई आधुनिक भारत की ताकत दिखाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन राज्यों और विभागों को यह मौका मिलता है? क्या यह फैसला किसी की पसंद से होता है या इसके पीछे एक लंबी और सख्त प्रक्रिया छिपी होती है? चलिए जानें.

गणतंत्र दिवस केवल परेड और सलामी का दिन नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता को दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा मंच भी है. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियां देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, तकनीक और भविष्य की सोच को दर्शाती हैं.
गणतंत्र दिवस केवल परेड और सलामी का दिन नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता को दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा मंच भी है. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियां देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, तकनीक और भविष्य की सोच को दर्शाती हैं.
हर झांकी अपने आप में एक कहानी होती है, जो लाखों दर्शकों तक भारत की पहचान पहुंचाती है. झांकियों की पूरी प्रक्रिया किसी एक मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ी जातीं. परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन झांकियां कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए संस्कृति मंत्रालय की भूमिका भी अहम होती है.
हर झांकी अपने आप में एक कहानी होती है, जो लाखों दर्शकों तक भारत की पहचान पहुंचाती है. झांकियों की पूरी प्रक्रिया किसी एक मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ी जातीं. परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन झांकियां कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए संस्कृति मंत्रालय की भूमिका भी अहम होती है.
