Republic Day 2026 Parade: 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर किन राज्यों की झांकियां निकलेंगी, ये कौन और कैसे किया जाता है तय?
Republic Day 2026 Parade: कर्तव्य पथ की झांकियां किसी की पसंद से नहीं, कड़ी जांच और विशेषज्ञों की राय से चुनी जाती हैं. यही प्रक्रिया हर साल भारत की विविधता को एक मंच पर लाकर दुनिया को दिखाती है.
Republic Day 2026 Parade: हर साल 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा निगाहें रंग-बिरंगी झांकियों पर टिक जाती हैं. कोई लोकनृत्य दिखाता है, कोई इतिहास सुनाता है, तो कोई आधुनिक भारत की ताकत दिखाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन राज्यों और विभागों को यह मौका मिलता है? क्या यह फैसला किसी की पसंद से होता है या इसके पीछे एक लंबी और सख्त प्रक्रिया छिपी होती है? चलिए जानें.
Published at : 25 Jan 2026 03:09 PM (IST)
