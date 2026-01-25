हर झांकी अपने आप में एक कहानी होती है, जो लाखों दर्शकों तक भारत की पहचान पहुंचाती है. झांकियों की पूरी प्रक्रिया किसी एक मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ी जातीं. परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन झांकियां कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए संस्कृति मंत्रालय की भूमिका भी अहम होती है.