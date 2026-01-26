टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह तैयार हैं. इस बड़े टूर्नामेंट से पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. पहले मैच को छोड़कर अन्य दोनों मुकाबलों में टीम ने एकतरफा जीत हासिल की, बीते रविवार को तो टीम ने 154 के लक्ष्य को 10 ही ओवरों में पूरा कर लिया. अभिषेक शर्मा शानदार लय में हैं, तो वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शानदार फॉर्म में लौट आए हैं. इस बीच टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई, तिलक वर्मा फिट हो गए हैं.

तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा हैं, जो पेट की समस्या के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं. वैसे टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन भारतीय टीम की ताकत ये हैं कि अगर टीम का टॉप आर्डर फ्लॉप हो जाए तो मिडिल आर्डर के बल्लेबाज रनों की गति को ध्यान में रखते हुए अच्छी पारियां खेलते हैं. हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा ऐसे ही मिडिल आर्डर बल्लेबाज हैं.

5वां टी20 खेल सकते हैं तिलक वर्मा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तिलक वर्मा 31 जनवरी को होने वाले तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में उपलब्ध रहेंगे. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उनके पेट का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते आराम करने को कहा था. वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिट होने के लिए मेहनत कर रहे हैं. वैसे टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि तिलक की वापसी में कोई जल्दबाजी की जाए, इसके बजाय वह चाहते हैं कि तिलक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरह फिट हो जाएं.

ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं तिलक

बीसीसीआई ने पहले बताया था कि तिलक वर्मा फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं. उनके सिम्प्टम्स पूरी तरह से सही हो जाएंगे और घाव ठीक होने की प्रक्रिया संतोषजनक होगी तब वह धीरे-धीरे स्किल-बेस्ड एक्टिविटीज में लौटेंगे. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने उनको लेकर कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरूआती 3 मैचों से वह बाहर हैं, ट्रेनिंग और स्किल फेज में उनकी प्रोग्रेस के आधार अन्य 2 मैचों में उनकी उपलब्धता पर फैसला लिया जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.