दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?

हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?

दिल्ली सरकार गरीब परिवारों को दुख की घड़ी के समय राहत देने के लिए दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम चला रही है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है. इन्हीं योजनाओं में से एक दिल्ली सरकार राजधानी में रहने वाले गरीब परिवारों को दुख की घड़ी के समय राहत देने के लिए दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम चला रही है. इस योजना के तहत अगर किसी परिवार के मुख्‍य कमाने वाले सदस्य की मौत हो जाती है, तो सरकार की ओर से परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि दुख की इस घड़ी में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके.

किन परिवारों को मिलता है इस योजना का फायदा?

इस स्कीम का फायदा उन परिवारों को दिया जाता है, जिनमें परिवार के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सदस्य का निधन हो गया हो. यह सदस्य पुरुष भी हो सकता है और महिला भी. वहीं सरकार की ओर से यह सहायता राशि केवल एक बार दी जाती है. योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारक परिवार ले सकते हैं. वहीं इस योजना में सरकार की ओर से दी जाने वाली यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. भुगतान PFMS पोर्टल के जरिए आधार और बैंक खाते से लिंक होने के बाद किया जाता है, जिससे पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं.

क्या है योजना के लिए एलिजिबिलिटी?

  • इस योजना के लिए मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • मृत व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य होना चाहिए.
  • आवेदक कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी हो.
  • परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा न हो.
  • आधार कार्ड होना जरूरी है.
  • दिल्ली में स्थित बैंक में सिंगल ऑपरेटेड खाता होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. आवेदक e-District पोर्टल पर जाकर Citizen Login के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसके अलावा संबंधित District Social Welfare Office में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स है जरूरी?

  • उम्र का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • परिवार के मुख्‍य कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय का घोषणा पत्र 

कविता गाडरी

Published at : 26 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Delhi Family Benefit Scheme Delhi Government Financial Assistance Death Assistance Scheme
