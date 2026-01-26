पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा

देश के करोड़ों किसानों की नजर इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर टिकी हुई है. 21वीं किस्त खाते में आने के बाद अब सभी को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. गांव-देहात से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह इसी योजना की चर्चा हो रही है. किसानों के मन में कई तरह के सवाल हैं, खासकर उन किसानों को लेकर जो अपनी जमीन नहीं रखते, बल्कि दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है. इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. इस योजना का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में मदद देना है, ताकि उन्हें बीज, खाद और अन्य जरूरी चीजें खरीदने में परेशानी न हो.

किन किसानों को मिलता है योजना का लाभ?

जब यह योजना शुरू हुई थी, तब इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलता था. लेकिन बाद में सरकार ने नियमों में बदलाव किया. इसके बाद जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन दर्ज है, वे सभी इस योजना के पात्र हो गए.

दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसानों का क्या?

भारत में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है. वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं. आम तौर पर ऐसे किसान जमीन मालिक के साथ फसल का बंटवारा करते हैं. आधी फसल जमीन मालिक को मिलती है और आधी फसल खेती करने वाले किसान को.

क्या ऐसे किसानों को 22वीं किस्त मिलेगी?

सरकारी नियमों के अनुसार, पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती की जमीन है. अगर किसी किसान के पास खुद की जमीन नहीं है, भले ही वह सालों से खेती कर रहा हो, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता.

कब आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त?

अब सबसे अहम सवाल यह है कि 22वीं किस्त कब आएगी. इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार यह किस्त बजट के बाद जारी की जा सकती है. देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा. बजट के बाद सरकार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है.

