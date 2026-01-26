रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म थिएटर में दो महीने पूरे करने वाली है और दिलचस्प बात ये है कि तमाम नई रिलीज़ फिल्मों से मुकाबले के बावजूद ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और 8वें वीकेंड पर भी इसने एक करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हैरान कर दिया है. वहीं ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस का श्रेय दर्शकों की लगातार दिलचस्पी और इसकी स्टार कास्ट को जाता है, जिसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन भी शामिल हैं. इन सबके बीच अब ये ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है. जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी?

‘धुरंधर’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

थिएटर में दो महीने पूरे करने जा रही धुरंधर अब भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इन सबके बीच फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार भी कर रहे हैं. ऐसे में गुड न्यूज ये है कि ये ब्लॉकबस्टर फिल्म जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. ओटीटी प्ले की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘धुरंधर’ जल्द ही ऑनलाइन प्रीमियर होने वाली है. रणवीर सिंह स्टारर यह थ्रिलर 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है, जिससे दर्शक घर बैठे इस शानदार स्पाई ड्रामा को फिर से देख सकेंगे. ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि फिल्म निर्माताओं ने जानबूझकर डिजिटल रिलीज़ में देरी की ताकि फिल्म थिएटर में अपने परफॉर्मेंस से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके.व

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के बारे में और जानें

‘धुरंधर’ को लेकर हुई डिजिटल डील ने फिल्म ट्रेड में भी काफी हलचल मचा दी है।.सैकनिल्क के अनुसार, मेकर्स ने अब तक की किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सबसे महंगी OTT डील में से एक हासिल की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने ‘धुरंधर’ और इसके आने वाले सीक्वल ‘धुरंधर 2’ (जो 2026 में रिलीज़ होगी) के स्ट्रीमिंग राइट्स लगभग 130 करोड़ रुपये की एक कंबाइंड डील के तहत खरीदे हैं. इस डील को रणवीर सिंह के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ और डिजिटल स्पेस में बढ़ते प्रभाव को और मजबूत करता है.

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस बीच, बॉक्स ऑफिस पर, ‘धुरंधर’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने 52वें दिन यानी 8वें संडे को सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की 52 दिनों की कुल कमाई अब भारत में 833.4 करोड़ रुपये हो गई है.