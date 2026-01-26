हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNeeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?

Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?

Back Injury Rehabilitation: भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस समय डिस्क इंजरी से उबर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह कितना खतरनाक है और इससे उबरने में कितने दिन का समय लगता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Jan 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

How Back Injury Affects Javelin Throwers: भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज के लिए साल 2025 अब तक मुश्किलों भरा रहा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद उन्हें पीठ से जुड़ी गंभीर चोट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते फिलहाल उनका पूरा फोकस रिकवरी और रिहैबिलिटेशन पर है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, नीरज ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे सीजन की शुरुआत कब और कहां करेंगे।

एफआई के प्रवक्ता आदिल सुमरिवाला के अनुसार, नीरज इस वक्त ब्रेक पर हैं और चोट से उबरना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल सीजन ओपनर से ज्यादा जरूरी है कि खिलाड़ी पूरी तरह फिट हो.

कैसे लगी बैक इंजरी?

नीरज चोपड़ा ने खुद बताया था कि सितंबर में ट्रेनिंग के दौरान शॉट पुट थ्रो करते वक्त उनकी पीठ के बाईं ओर अचानक तेज झटका लगा. इसके बाद उन्हें चलने तक में दिक्कत होने लगी. जांच के लिए प्राग में एमआरआई कराई गई, जिसमें डिस्क से जुड़ी समस्या सामने आई. जैवलिन थ्रो जैसे हाई-इंटेंसिटी खेल में पीठ सिर्फ शरीर को सहारा नहीं देती, बल्कि सीधे प्रदर्शन को प्रभावित करती है. ऐसे में बैक इंजरी खिलाड़ी की ताकत, बैलेंस और थ्रो की स्पीड तीनों पर असर डाल सकती है.

डिस्क की समस्या क्या होती है?

डिस्क दरअसल रीढ़ की हड्डी की हड्डियों के बीच मौजूद कुशन जैसी स्ट्रचर होती है, जो झटकों को सहन करती है. जब इन पर ज्यादा दबाव पड़ता है या स्ट्रेस होता है, तो ये बाहर की ओर उभर सकती हैं, जिसे हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है. मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, ऐसी स्थिति में नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे पीठ और पैरों में दर्द, सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो सकती है. कई मामलों में यह दर्द साइटिका के रूप में पैरों तक फैलता है.

जल्द वापसी क्यों हो सकती है खतरनाक?

हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी गंभीर चोट के बाद मैदान में जल्दबाज़ी में वापसी करने से इंजरी दोबारा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. रिसर्च बताती है कि सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तैयार हुए बिना वापसी करना भी नुकसानदायक हो सकता है. इसी वजह से नीरज चोपड़ा और एफआई दोनों कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. वे इस वक्त अपने कोच और जैवलिन लीजेंड जान जेलेजनी की देखरेख में रिहैब से गुजर रहे हैं.

रिकवरी बहुत जरूरी

स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, बैक इंजरी के मामलों में सही फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पर्याप्त आराम बेहद जरूरी होता है. पूरी तरह फिट हुए बिना वापसी न सिर्फ करियर बल्कि लंबे समय की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 26 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Neeraj Chopra Neeraj Chopra Injury Update Neeraj Chopra Back Injury
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे ट्रंप से खफा हैं उनके ही सांसद, लीक ऑडियो में खुलासा- कौन रोक रहा इंडिया-US डील
भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे ट्रंप से खफा हैं उनके ही सांसद, लीक ऑडियो में खुलासा- कौन रोक रहा इंडिया-US डील
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
क्रिकेट
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगी देश के सैन्य शक्ति की झलक, आखिर क्या है इस बार की थीम?
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर कौन होगा मुख्य अतिथि और खास मेहमानों को लेकर जानिए पूरी डिटेल?
Republic Day 2026: परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा! AI कैमरों और 10,000 जवानों के पहरे में गणतंत्र दिवस
Rajasthan Breaking: नागौर से विस्फोटक जब्त, फॉर्म हाउस पर छिपाकर रखा गया था अमोनियम नाइट्रेट | ABP
77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे ट्रंप से खफा हैं उनके ही सांसद, लीक ऑडियो में खुलासा- कौन रोक रहा इंडिया-US डील
भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे ट्रंप से खफा हैं उनके ही सांसद, लीक ऑडियो में खुलासा- कौन रोक रहा इंडिया-US डील
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
क्रिकेट
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
SA20 का फाइनल जीतने के बाद सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने किया ऐसा इशारा, वायरल हुई तस्वीर
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
शिक्षा
कौन हैं IAF ऑफिसर अक्षिता धनखड़ जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू संग लहराया तिरंगा, पढ़ें उनकी सक्सेस स्टोरी
कौन हैं IAF ऑफिसर अक्षिता धनखड़ जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू संग लहराया तिरंगा, पढ़ें उनकी सक्सेस स्टोरी
यूटिलिटी
राजस्थान सरकार देती है बिना ब्याज के 10 लाख का लोन, कैसे उठा सकते हैं फायदा?
राजस्थान सरकार देती है बिना ब्याज के 10 लाख का लोन, कैसे उठा सकते हैं फायदा?
Home Tips
How To Clean Silver Utensils: काली पड़ गई है घर की चांदी? इन 5 आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक
काली पड़ गई है घर की चांदी? इन 5 आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget