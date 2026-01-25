हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजग्रीनलैंड की लड़कियां किस उम्र में करती हैं शादी, जानें यहां का फर्टिलिटी रेट

ग्रीनलैंड की लड़कियां किस उम्र में करती हैं शादी, जानें यहां का फर्टिलिटी रेट

ग्रीनलैंड में शादी उम्र की पाबंदी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पसंद का मामला है. यहां पहले बच्चा और बाद में शादी आम बात है. आइए जानें कि यहां महिलाएं कितनी उम्र में शादी करती हैं और फर्टिलिटी रेट क्या है.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Jan 2026 12:24 PM (IST)
ग्रीनलैंड में शादी उम्र की पाबंदी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पसंद का मामला है. यहां पहले बच्चा और बाद में शादी आम बात है. आइए जानें कि यहां महिलाएं कितनी उम्र में शादी करती हैं और फर्टिलिटी रेट क्या है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप के मुताबिक नाटो के साथ हुए ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क समझौते के जरिए अमेरिका को इस आर्कटिक इलाके में पूरी तरह काम करने की आजादी मिल गई है. उन्होंने इस समझौते को बेहद लचीला और अमेरिका के हितों के अनुकूल बताया. ट्रंप का कहना था कि इस डील के बाद अमेरिका को वहां अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लेने और कदम उठाने की पूरी छूट मिलती है. आइए इसी क्रम में जानें कि ग्रीनलैंड की लड़कियां किस उम्र में शादी कर लेती हैं और उनका फर्टिलिटी रेट क्या है.

1/8
ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और सामाजिक तौर पर यह नॉर्डिक देशों की संस्कृति से काफी मिलता-जुलता है. यहां शादी को जीवन का अनिवार्य पड़ाव नहीं माना जाता है. कई लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कानूनी शादी बाद में या कभी-कभी होती ही नहीं है.
ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और सामाजिक तौर पर यह नॉर्डिक देशों की संस्कृति से काफी मिलता-जुलता है. यहां शादी को जीवन का अनिवार्य पड़ाव नहीं माना जाता है. कई लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कानूनी शादी बाद में या कभी-कभी होती ही नहीं है.
2/8
यही वजह है कि यहां विवाह की औसत उम्र दुनिया के कई देशों से काफी ज्यादा है. आंकड़ों के अनुसार ग्रीनलैंड में महिलाओं की औसत शादी की उम्र लगभग 32.9 साल है. यह आंकड़ा 2018 के आसपास के डेटा पर आधारित है और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी देखी गई है.
यही वजह है कि यहां विवाह की औसत उम्र दुनिया के कई देशों से काफी ज्यादा है. आंकड़ों के अनुसार ग्रीनलैंड में महिलाओं की औसत शादी की उम्र लगभग 32.9 साल है. यह आंकड़ा 2018 के आसपास के डेटा पर आधारित है और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी देखी गई है.
Published at : 25 Jan 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Greenland Donald Trump Greenland Greenland Women Greenland Fertility Rate

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
हेल्थ
Jackfruit Benefits: प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget