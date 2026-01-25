ग्रीनलैंड की लड़कियां किस उम्र में करती हैं शादी, जानें यहां का फर्टिलिटी रेट

ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और सामाजिक तौर पर यह नॉर्डिक देशों की संस्कृति से काफी मिलता-जुलता है. यहां शादी को जीवन का अनिवार्य पड़ाव नहीं माना जाता है. कई लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कानूनी शादी बाद में या कभी-कभी होती ही नहीं है.