एक्सप्लोरर
ग्रीनलैंड की लड़कियां किस उम्र में करती हैं शादी, जानें यहां का फर्टिलिटी रेट
ग्रीनलैंड में शादी उम्र की पाबंदी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पसंद का मामला है. यहां पहले बच्चा और बाद में शादी आम बात है. आइए जानें कि यहां महिलाएं कितनी उम्र में शादी करती हैं और फर्टिलिटी रेट क्या है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप के मुताबिक नाटो के साथ हुए ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क समझौते के जरिए अमेरिका को इस आर्कटिक इलाके में पूरी तरह काम करने की आजादी मिल गई है. उन्होंने इस समझौते को बेहद लचीला और अमेरिका के हितों के अनुकूल बताया. ट्रंप का कहना था कि इस डील के बाद अमेरिका को वहां अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लेने और कदम उठाने की पूरी छूट मिलती है. आइए इसी क्रम में जानें कि ग्रीनलैंड की लड़कियां किस उम्र में शादी कर लेती हैं और उनका फर्टिलिटी रेट क्या है.
1/8
2/8
Published at : 25 Jan 2026 12:24 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर ब्रज में 40 दिन तक क्यों मनाई जाती है होली? जानें इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण
जनरल नॉलेज
7 Photos
प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?
जनरल नॉलेज
5 Photos
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या चिनाब और झेलम नदियों पर कुछ नहीं बना सकता भारत, जानें सिंधु जल संधि की शर्तें?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
क्रिकेट
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion