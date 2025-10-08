गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट

जिस तरह लड़कियों के कपड़ों के लिए सरोजिनी नगर और खाने की दुकानों के लिए चांदनी चौक जाते हैं, ठीक उसी तरह सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट के लिए आपको भी गुरुग्राम का रास्ता ही पकड़ना चाहिए क्योंकि यहां है मोबाइल फोन का काफी सस्ता मार्केट.