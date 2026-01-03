एक्सप्लोरर
क्या स्नाइपर की गोली से भी बचा सकता है पानी, जानें क्यों होता है ऐसा?
वैज्ञानिकों ने पाया कि बहुत तेज स्पीड वाली .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल की गोली भी सिर्फ 3 फीट (लगभग 90 सेमी) पानी के अंदर जाकर टूट जाती है या रुक जाती है.
अक्सर फिल्मों और टीवी शोज में दिखाया जाता है कि गोलियां पानी के अंदर भी बहुत दूर तक चली जाती हैं. लेकिन असल जिंदगी में विज्ञान कुछ और ही बताता है. जब इस विषय पर प्रयोग किया, तो नतीजे चौंकाने वाले थे. वैज्ञानिकों ने पाया कि बहुत तेज स्पीड वाली .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल की गोली भी सिर्फ 3 फीट (लगभग 90 सेमी) पानी के अंदर जाकर टूट जाती है या रुक जाती है. तो सवाल उठता है क्या सच में पानी इतनी ताकतवर गोली को रोक सकता है. तो आइए जानते हैं कि क्या स्नाइपर की गोली से भी पानी बचा सकता है और ऐसा क्यों होता है.
1/6
2/6
Published at : 03 Jan 2026 01:19 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
नए साल पर किस राज्य के लोग पी गए सबसे ज्यादा शराब, कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहे दिल्ली और पंजाब वाले?
जनरल नॉलेज
6 Photos
20 ओवर का ही क्यों रखा गया क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट, 25 या 30 ओवर पर क्यों नहीं किया गया फोकस?
जनरल नॉलेज
7 Photos
किन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इन देशों के पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर, इस देश में तो आम लोगों को नहीं मिलता पासपोर्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
नए साल पर किस राज्य के लोग पी गए सबसे ज्यादा शराब, कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहे दिल्ली और पंजाब वाले?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion