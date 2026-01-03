क्या स्नाइपर की गोली से भी बचा सकता है पानी, जानें क्यों होता है ऐसा?

गोली जितनी तेज चलती है, पानी उसे उतनी ही जोर से रोकता है. गोली की स्पीड बढ़ने पर घर्षण बल (Drag Force) बहुत तेजी से बढ़ता है. इसलिए स्नाइपर राइफल जैसी तेज गोलियां पानी में घुसते ही जोरदार झटका खाती हैं. यही वजह है कि तेज स्पीड गोलियां अक्सर पानी में घुसते ही टूट जाती हैं. जबकि धीमी पिस्तौल की गोलियां थोड़ी ज्यादा दूर जा पाती हैं.