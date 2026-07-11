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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने वाली बनी दुनिया की पहली बॉलर

इस भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने वाली बनी दुनिया की पहली बॉलर

Kranti Gaud Creates History INDW vs ENGW: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की क्रांति गौड़ ने पारी में पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 08:39 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में क्रांति गौड़ ने इतिहास रच दिया है. वो महिला क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स मैदान पर फाइफर पूरा करने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 17 ओवर बॉलिंग करते हुए 5 विकेट झटके. उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी को 170 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई.

लॉर्ड्स मैदान पहली बार एक महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है. भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रनों का स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना (83), हरमनप्रीत कौर (58) और दीप्ति शर्मा (57) ने अर्धशतक लगाया. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 170 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस तरह भारत को पहली पारी में 115 रनों की विशाल बढ़त मिली.

लॉर्ड्स मैदान पर पहली बार हुआ ऐसा

क्रांति गौड़ महिला क्रिकेट में ऐसी पहली गेंदबाज बन गई हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच में 5-विकेट हॉल पूरा किया हो. उन्होंने 17 ओवर गेंदबाजी की, 37 रन दिए और 5 विकेट झटके. क्रांति ने माया बाउचर, टैमी ब्यूमॉन्ट, नैट साइवर ब्रंट, एलिस कैपसी और लॉरेन बेल का विकेट लिया.

भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो क्रांति के फाइफर के अलावा स्नेह राणा और सयाली सतघरे ने दो-दो विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा भी एक विकेट लेने में कामयाब रहीं, जिन्होंने बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाया था.

झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड भी तोड़ा

क्रांति गौड़ महिला टेस्ट क्रिकेट में 5-विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गई हैं. उन्होंने 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में फाइफर पूरा किया. क्रांति ने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा है. गोस्वामी ने जब टेस्ट में पहला 5-विकेट हॉल लिया, तब उनकी उम्र क्रांति से 28 दिन ज्यादा थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jul 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
England Women India Women INDW Vs ENGW INDW Vs ENGW Test Kranti Gaud
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