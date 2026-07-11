इस भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने वाली बनी दुनिया की पहली बॉलर

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में क्रांति गौड़ ने इतिहास रच दिया है. वो महिला क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स मैदान पर फाइफर पूरा करने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 17 ओवर बॉलिंग करते हुए 5 विकेट झटके. उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी को 170 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई.

लॉर्ड्स मैदान पहली बार एक महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है. भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रनों का स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना (83), हरमनप्रीत कौर (58) और दीप्ति शर्मा (57) ने अर्धशतक लगाया. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 170 रनों पर ऑलआउट हो गई. इस तरह भारत को पहली पारी में 115 रनों की विशाल बढ़त मिली.

लॉर्ड्स मैदान पर पहली बार हुआ ऐसा

क्रांति गौड़ महिला क्रिकेट में ऐसी पहली गेंदबाज बन गई हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच में 5-विकेट हॉल पूरा किया हो. उन्होंने 17 ओवर गेंदबाजी की, 37 रन दिए और 5 विकेट झटके. क्रांति ने माया बाउचर, टैमी ब्यूमॉन्ट, नैट साइवर ब्रंट, एलिस कैपसी और लॉरेन बेल का विकेट लिया.

भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो क्रांति के फाइफर के अलावा स्नेह राणा और सयाली सतघरे ने दो-दो विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा भी एक विकेट लेने में कामयाब रहीं, जिन्होंने बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाया था.

झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड भी तोड़ा

क्रांति गौड़ महिला टेस्ट क्रिकेट में 5-विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गई हैं. उन्होंने 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में फाइफर पूरा किया. क्रांति ने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा है. गोस्वामी ने जब टेस्ट में पहला 5-विकेट हॉल लिया, तब उनकी उम्र क्रांति से 28 दिन ज्यादा थी.

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