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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल

ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गली में ढोल बज रहा है और वहां पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक लड़का पूरे जोश में ढोल बजा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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कहते हैं कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही धमाका करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर गर्दा उड़ा दिया है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग दादी ने ढोल की थाप पर ऐसा मटक-मटक कर डांस किया है कि अच्छे-अच्छे नौजवानों के पसीने छूट जाएं. साड़ी पहने और आंखों पर चश्मा लगाए इन दादी मां के पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. उनका यह जबरदस्त और फुल-टू एनर्जेटिक डांस देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया है.

चश्मा लगाकर जब सड़क पर उतरीं दादी, ढोल वाले के सामने ही शुरू कर दिया तांडव

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गली में ढोल बज रहा है और वहां पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक लड़का पूरे जोश में ढोल बजा रहा है. जैसे ही ढोल की थाप तेज होती है, महफिल की सारी लाइमलाइट लूटने के लिए हरे रंग की साड़ी पहने एक दादी मां मैदान में उतर आती हैं. आंखों पर चश्मा लगाए दादी ढोल की हर एक बीट पर ऐसे धांसू स्टेप्स करती हैं कि वहां खड़े बच्चे और लोग बस मुंह फाड़े देखते रह जाते हैं. दादी के चेहरे का कॉन्फिडेंस और उनके मूव्स किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रहे हैं.

 
 
 
 
 
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एनर्जी ऐसी कि बड़े-बड़े डांसर्स हो जाएं फेल, बिना थके करती रहीं कमाल

दादी के इस डांस की सबसे खास बात उनकी स्टेमिना की है. अक्सर इस उम्र में लोग ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, लेकिन इन दादी मां का जोश सातवें आसमान पर है. वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर, कमर मटकाते हुए बिना रुके लगातार थिरकती जा रही हैं. ढोल बजाने वाला लड़का भी दादी का यह जज्बा देखकर और तेजी से ढोल बजाने लगता है. दादी ने अपनी परफॉर्मेंस से यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो, तो उम्र की कोई भी सीमा आपको खुशी मनाने और खुलकर जीने से नहीं रोक सकती.

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'योद्धा हैं दादी...' सोशल मीडिया यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है और लोग दादी के डांस पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, "अरे भाई! दादी ने तो आज के नौजवानों को पानी पिला दिया, क्या गजब की एनर्जी है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली चीज तो दिल का जवान होना है, दादी आपने तो दिन बना दिया." वीडियो को  popu_fit नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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