ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल

कहते हैं कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही धमाका करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर गर्दा उड़ा दिया है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग दादी ने ढोल की थाप पर ऐसा मटक-मटक कर डांस किया है कि अच्छे-अच्छे नौजवानों के पसीने छूट जाएं. साड़ी पहने और आंखों पर चश्मा लगाए इन दादी मां के पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. उनका यह जबरदस्त और फुल-टू एनर्जेटिक डांस देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया है.

चश्मा लगाकर जब सड़क पर उतरीं दादी, ढोल वाले के सामने ही शुरू कर दिया तांडव

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गली में ढोल बज रहा है और वहां पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक लड़का पूरे जोश में ढोल बजा रहा है. जैसे ही ढोल की थाप तेज होती है, महफिल की सारी लाइमलाइट लूटने के लिए हरे रंग की साड़ी पहने एक दादी मां मैदान में उतर आती हैं. आंखों पर चश्मा लगाए दादी ढोल की हर एक बीट पर ऐसे धांसू स्टेप्स करती हैं कि वहां खड़े बच्चे और लोग बस मुंह फाड़े देखते रह जाते हैं. दादी के चेहरे का कॉन्फिडेंस और उनके मूव्स किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Devi Rani (@popu_fit)

एनर्जी ऐसी कि बड़े-बड़े डांसर्स हो जाएं फेल, बिना थके करती रहीं कमाल

दादी के इस डांस की सबसे खास बात उनकी स्टेमिना की है. अक्सर इस उम्र में लोग ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, लेकिन इन दादी मां का जोश सातवें आसमान पर है. वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर, कमर मटकाते हुए बिना रुके लगातार थिरकती जा रही हैं. ढोल बजाने वाला लड़का भी दादी का यह जज्बा देखकर और तेजी से ढोल बजाने लगता है. दादी ने अपनी परफॉर्मेंस से यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो, तो उम्र की कोई भी सीमा आपको खुशी मनाने और खुलकर जीने से नहीं रोक सकती.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

'योद्धा हैं दादी...' सोशल मीडिया यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है और लोग दादी के डांस पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा, "अरे भाई! दादी ने तो आज के नौजवानों को पानी पिला दिया, क्या गजब की एनर्जी है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली चीज तो दिल का जवान होना है, दादी आपने तो दिन बना दिया." वीडियो को popu_fit नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल