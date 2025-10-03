हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?

काली मिर्च भारतीय मसालों में सबसे अहम मानी जाती है. इसे एक समय पर मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता था. आज भी फ्रेंच, इटैलियन और अमेरिकन किचन से लेकर एशियन डिशेज तक, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है. भारत और वियतनाम दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं, लेकिन भारतीय काली मिर्च की खुशबू और क्वालिटी इसे खास बनाती है.