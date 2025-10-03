एक्सप्लोरर
हल्दी से काली मिर्च तक, दुनियाभर के किचन में कैसे छा गए भारतीय मसाले?
Indian Spices Around The World: भारतीय मसालों ने केवल भारतीय भोजन का स्वाद ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत की है. चलिए जानें कि भारतीय मसाले कहां तक पहुंचे.
भारतीय खाने में अगर महकते हुए मसाले न पड़ें तो खाने का स्वाद ही नहीं आता है. लेकिन अब तो भारतीय मसालों की महक केवल इंडियन रसोई तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दुनिया भर में लोगों की थाली तक पहुंच चुकी है. हल्दी, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसाले सदियों से भारत की पहचान रहे हैं और अब यह वैश्विक स्तर पर स्वाद, सेहत और परंपरा के प्रतीक बन चुके हैं. भारत को आज भी Spice Bowl of the World कहा जाता है, क्योंकि यहां से मसालों का व्यापार प्राचीन काल से होता आ रहा है.
