अगर कभी कोई उड़ने वाला सांप किसी इंसान को काटता है तो उसकी प्रतिक्रिया काफी हल्की होती है. जिस जगह पर सांप ने काटा है वह जगह थोड़ी लाल हो जाती है, उस जगह पर थोड़ी सी सूजन आ जाती है या फिर हल्का सा दर्द होता है. सिर्फ गंभीर एलर्जी वाले लोगों को ही मधुमक्खी के डंक जैसी बड़ी प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है.