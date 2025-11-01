हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत

Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत

Flying Snakes: सांपों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो उड़ने में सक्षम होती है. आइए जानते हैं इस प्रजाति के बारे में और साथ ही यह भी कि क्या यह जहरीले होते हैं या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Flying Snakes: सांपों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो उड़ने में सक्षम होती है. आइए जानते हैं इस प्रजाति के बारे में और साथ ही यह भी कि क्या यह जहरीले होते हैं या नहीं.

Flying Snakes: जब भी हम उड़ने वाले सांपों के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में किसी डरावने और जहरीले सांप की छवि बन जाती है. हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यह सांप काफी ज्यादा जहरीले होते होंगे. आपको बता दें कि सांपों की इस प्रजाति को क्राइसोपेलिया कहते हैं. इस प्रजाति के सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने में सक्षम हैं. आइए जानते हैं इस प्रजाति के सांपों के बारे में और जानकारी.

1/6
उड़ने वाले सांपों को हल्का जहरीला माना जाता है. यह सांप छोटे जीवों को लकवाग्रस्त करने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इंसानों को. हालांकि इनमें भी जहर की ग्रंथियां होती हैं, लेकिन ये इतने जहरीले नहीं होते की बड़े मैमल्स को कोई खास नुकसान पहुंचा सकें.
उड़ने वाले सांपों को हल्का जहरीला माना जाता है. यह सांप छोटे जीवों को लकवाग्रस्त करने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इंसानों को. हालांकि इनमें भी जहर की ग्रंथियां होती हैं, लेकिन ये इतने जहरीले नहीं होते की बड़े मैमल्स को कोई खास नुकसान पहुंचा सकें.
2/6
यें अपने जहर का इस्तेमाल छिपकली, मेंढक और पक्षियों को निष्क्रिय करने के लिए करते हैं. इनका जहर छोटे जानवरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्यों पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता.
यें अपने जहर का इस्तेमाल छिपकली, मेंढक और पक्षियों को निष्क्रिय करने के लिए करते हैं. इनका जहर छोटे जानवरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्यों पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता.
3/6
अगर कभी कोई उड़ने वाला सांप किसी इंसान को काटता है तो उसकी प्रतिक्रिया काफी हल्की होती है. जिस जगह पर सांप ने काटा है वह जगह थोड़ी लाल हो जाती है, उस जगह पर थोड़ी सी सूजन आ जाती है या फिर हल्का सा दर्द होता है. सिर्फ गंभीर एलर्जी वाले लोगों को ही मधुमक्खी के डंक जैसी बड़ी प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है.
अगर कभी कोई उड़ने वाला सांप किसी इंसान को काटता है तो उसकी प्रतिक्रिया काफी हल्की होती है. जिस जगह पर सांप ने काटा है वह जगह थोड़ी लाल हो जाती है, उस जगह पर थोड़ी सी सूजन आ जाती है या फिर हल्का सा दर्द होता है. सिर्फ गंभीर एलर्जी वाले लोगों को ही मधुमक्खी के डंक जैसी बड़ी प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है.
4/6
उड़ने वाले सांपों के नुकीले दांत मुंह के पीछे की तरफ होते हैं. इसलिए उनके लिए मानव त्वचा में प्रभावी रूप से जहर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है.
उड़ने वाले सांपों के नुकीले दांत मुंह के पीछे की तरफ होते हैं. इसलिए उनके लिए मानव त्वचा में प्रभावी रूप से जहर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है.
5/6
दुनिया में कहीं भी उड़ने वाले सांप के काटने की वजह से किसी इंसान की मौत का कोई मामला दर्ज नहीं है. वैज्ञानिक अध्ययन और वन्य जीव रिकॉर्ड के मुताबिक उड़ने वाले सांपों के जहर में छोटे बच्चों पर भी जानलेवा असर डालने की क्षमता नहीं होती.
दुनिया में कहीं भी उड़ने वाले सांप के काटने की वजह से किसी इंसान की मौत का कोई मामला दर्ज नहीं है. वैज्ञानिक अध्ययन और वन्य जीव रिकॉर्ड के मुताबिक उड़ने वाले सांपों के जहर में छोटे बच्चों पर भी जानलेवा असर डालने की क्षमता नहीं होती.
6/6
अब क्योंकि उड़ने वाले सांप का जहर इंसानों के लिए जानलेवा होता ही नहीं इसलिए किसी व्यक्ति को मरने में कितना समय लगता है यह सवाल ही नहीं बनता. सबसे बुरी स्थिति में उड़ने वाले सांप के काटने पर बस एक एलर्जी ही हो सकती है.
अब क्योंकि उड़ने वाले सांप का जहर इंसानों के लिए जानलेवा होता ही नहीं इसलिए किसी व्यक्ति को मरने में कितना समय लगता है यह सवाल ही नहीं बनता. सबसे बुरी स्थिति में उड़ने वाले सांप के काटने पर बस एक एलर्जी ही हो सकती है.
Published at : 01 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Poisonous Snake Snake Venom Flying Snake

Embed widget