9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल

मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है. यहां एनसीपी (एसपी) की दिग्गज महिला नेता राखी जाधव ने सोमवार (29 दिसंबर) को बीजेपी का दामन थाम लिया. उन्होंने ये फैसला ऐसे समय में लिया जब बीएमसी चुनाव सिर पर हैं.

कौन हैं राखी जाधव?

राखी जाधव शरद पवार ग्रुप की मुंबई जिला अध्यक्ष हैं. जो पिछले कई सालों से मुंबई में अकेले ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) को लीड कर रही थीं और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टिकट बंटवारे की बातचीत में अहम रोल निभाया था.

राखी जाधव का पूरा नाम राखी जाधव हरिश्चंद्र है. उन्होंने साल 2007 में घाटकोपर पार्षद का चुनाव जीता. इसके बाद वह मुंबई बीएमसी में सदन की नेता चुनी गईं. राखी जाधव ने साल 2024 के विधानसभा चुनावों में घाटकोपर पूर्व से एनसीपी शरद पवार के टिकट पर चुनाव लड़ा. राखी जाधव ने 10वीं तक शिक्षा हासिल की है.

कितनी अमीर हैं राखी जाधव?

राखी जाधव के पास कुल 9.7 करोड़ रुपए की संपत्ति है. इसमें से 72 लाख रुपए चल और 9 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. 2024 के चुनाव में दाखिल हलफनामे के तहत उन पर 23.7 लाख रुपए का कर्ज है. पेशे से राखी एक होटल की मालिक हैं. उनकी खुद की आय 23.3 लाख रुपए है.

राखी जाधव ने छोड़ा शरद पवार का साथ

मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन (BMC Election 2026) में शरद पवार ग्रुप ने ठाकरे भाइयों के साथ अलायंस किया है. हालांकि, उन्हें सिर्फ 5 से 10 सीटें ही मिली हैं. इस वजह से मुंबई में शरद पवार ग्रुप को लीड कर रही राखी जाधव को कार्यकर्ता और पदाधिकारी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है.

इतनी कम सीटें मिलने की वजह से राखी जाधव काफी परेशान थीं. कहा जा रहा है कि इसी नाराजगी की वजह से राखी जाधव BJP में शामिल हुईं. राखी जाधव सोमवार (29 दिसंबर) को ही BJP में शामिल होंगी. ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें घाटकोपर में उनके वार्ड से नॉमिनेशन मिलेगा. हालांकि, राखी जाधव का जाना शरद पवार ग्रुप के लिए बड़ा झटका है.

मुंबई में एनसीपी के लिए अकेले लड़ रहीं थी राखी

राखी जाधव पिछले कई सालों से मुंबई में NCP के गढ़ के लिए अकेले ही लड़ रही थीं. मुंबई में NCP बहुत मजबूत नहीं है. इसलिए, राखी जाधव ने मुंबई में जहां भी मुमकिन हुआ, NCP को खड़ा करने, कार्यकर्ताओं से मिलने और उन्हें पार्टी के साथ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, वह इस बात से बहुत नाराज थीं कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव में शरद पवार ग्रुप को सिर्फ 5 से 10 सीटें मिलीं.

सूत्रों के मुताबिक, जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उनके सीनियर्स ने उन्हें इच्छुक उम्मीदवारों को अजित पवार ग्रुप में भेजने का निर्देश दिया था. पार्टी हाईकमान ने उन्हें सीधे अजित पवार की NCP में शामिल होने और चुनाव लड़ने के लिए कहा ताकि कार्यकर्ता न बंटें. इस बारे में पार्टी ऑफिस से उम्मीदवारों को कॉल आने के बाद कई सीनियर पदाधिकारी NCP में शामिल हो गए.

पूर्व नगरसेवक धनंजय पिसल, हिंदी भाषी सेल के प्रमुख मनीष दुबे, गुजराती सेक्शन मुंबई की अध्यक्ष यामिनीबेन पंचाल, जितेंद्र आव्हाड के वफादार कार्यकर्ता नितिन देशमुख, महासचिव अशोक पंचाल अजित पवार की NCP में शामिल हो गए हैं. सोमवार (29 दिसंबर) को भी शरद पवार ग्रुप के कई इच्छुक उम्मीदवार अजित पवार की पार्टी में शामिल होंगे. राखी जाधव इन सब बातों से बहुत परेशान थीं. इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने BJP में शामिल होने का फैसला किया है.