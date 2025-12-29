हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?

मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?

Cricket Toss Rules: क्रिकेट में टॉस के दौरान सिर्फ सिक्का नहीं उछाला जाता, बल्कि रणनीति तय की जाती है. इसलिए यह अधिकार उसी के पास होता है, जिस पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है यानी कप्तान.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

मैच से पहले मैदान पर सिक्का उछलता है और उसी एक पल में पूरे मुकाबले की दिशा तय हो जाती है. कभी बल्लेबाजी आसान हो जाती है तो कभी गेंदबाजों की चांदी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉस उछालने का हक सिर्फ कप्तान को ही क्यों दिया जाता है? क्या कोई और खिलाड़ी यह कर सकता है? और IPL जैसे टूर्नामेंट में टॉस के नियम क्यों बदले गए? इन सवालों के जवाब क्रिकेट के नियमों में छिपे हैं. आइए जान लेते हैं. 

टॉस क्यों है इतना अहम

क्रिकेट में टॉस सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि रणनीति का पहला हथियार माना जाता है. पिच की नमी, मौसम की स्थिति, ओस और रोशनी जैसी चीजें सीधे मैच के नतीजे को प्रभावित करती हैं. इसलिए टॉस जीतकर लिया गया फैसला कई बार मैच का रुख बदल देता है. यही वजह है कि टॉस को खेल के सबसे निर्णायक क्षणों में गिना जाता है.

क्या टॉस उछालने का अधिकार सिर्फ कप्तान को होता है

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नियमों के अनुसार, टॉस की प्रक्रिया टीम के आधिकारिक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है, जो आमतौर पर टीम का कप्तान होता है. दोनों टीमों के कप्तान मैच रेफरी और अंपायरों की मौजूदगी में टॉस के लिए मैदान पर आते हैं. नियम यह मानता है कि कप्तान टीम का जिम्मेदार और निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए उसी को यह अधिकार दिया जाता है.

सिक्का कौन उछालता है और कौन कॉल करता है

परंपरागत रूप से अधिकतर मुकाबलों में घरेलू टीम का कप्तान सिक्का उछालता है, जबकि मेहमान टीम का कप्तान हेड्स या टेल्स कॉल करता है. हालांकि यह कोई कठोर नियम नहीं है. मैच रेफरी चाहें तो इस प्रक्रिया को बदल भी सकते हैं. असल उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना होता है, ताकि किसी भी टीम को अनुचित लाभ न मिले.

टॉस कब कराया जाता है

क्रिकेट के नियमों के अनुसार, टॉस आमतौर पर मैच शुरू होने से करीब 15 से 30 मिनट पहले कराया जाता है. इस दौरान दोनों कप्तान अपनी रणनीति लगभग तय कर चुके होते हैं. टॉस के तुरंत बाद टॉस जीतने वाला कप्तान यह घोषणा करता है कि उसकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी.

टॉस जीतने वाले कप्तान के अधिकार

टॉस जीतने के बाद कप्तान को यह पूरा अधिकार होता है कि वह पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला करे. यह फैसला पिच रिपोर्ट, मौसम और टीम संयोजन को ध्यान में रखकर लिया जाता है. पारंपरिक क्रिकेट में टॉस से पहले ही दोनों टीमों को अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित करनी होती थी, जिससे गलत अनुमान की स्थिति में नुकसान भी उठाना पड़ता था.

IPL में बदला नियम और Impact Player

इंडियन प्रीमियर लीग में 2023 से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. IPL में Impact Player नियम लागू होने के बाद टीमों को टॉस के बाद अपनी अंतिम प्लेइंग इलेवन चुनने की छूट दी गई. इसका मकसद यह था कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट पिच और परिस्थितियों को देखकर बेहतर संतुलन बना सकें. हालांकि टॉस करने और फैसला लेने का अधिकार अब भी कप्तान के पास ही रहता है.

क्या कोई और खिलाड़ी टॉस कर सकता है

नियमों के मुताबिक, अगर किसी विशेष परिस्थिति में कप्तान उपलब्ध न हो, जैसे चोट या अस्वस्थता, तो टीम का उपकप्तान या आधिकारिक प्रतिनिधि टॉस कर सकता है. लेकिन यह अपवाद की स्थिति होती है. सामान्य हालात में कप्तान ही टॉस करता है और फैसला सुनाता है.

यह भी पढ़ें: India Pakistan Debt: क्या पाकिस्तान को भी कर्जा देता है भारत, जानें इस पर कितना है उधार?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Tags :
Cricket Toss Cricket Toss Rules Captain Toss Rights
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
Advertisement

वीडियोज

Mannat:🤷‍♀️करीब आकर भी रहे गए दूर, Mannat-Vikrant की अधूरी कहानी पर Suspense बरकरार #sbs
Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Maulana Shahabuddin Razvi ने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील | New Year 2026
Assam News: Amit Shah का बड़ा बयान Assam में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
रीजनल सिनेमा
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
यूटिलिटी
यह डॉक्यूमेंट नहीं तो डीटीसी की बसों में फ्री सफर नहीं कर पाएंगी महिलाएं, जानें पूरी बात
यह डॉक्यूमेंट नहीं तो डीटीसी की बसों में फ्री सफर नहीं कर पाएंगी महिलाएं, जानें पूरी बात
ट्रेंडिंग
Video: धुरंधर के गाने पर जमकर थिरकी पाकिस्तान की महिला पुलिसकर्मी- Fa9la पर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
धुरंधर के गाने पर जमकर थिरकी पाकिस्तान की महिला पुलिसकर्मी- Fa9la पर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
नौकरी
यूपी में जल्द आ रही TGT-PGT की भर्तियां, 30 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
यूपी में जल्द आ रही TGT-PGT की भर्तियां, 30 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget