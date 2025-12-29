सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही है और कुछ लोग इसे गंभीर मान रहे हैं. वीडियो में कुछ सैनिकों को फाइटर टैंक के पास खड़े होकर जंग की तैयारी करते हुए दिखाया गया है. लेकिन उनकी इस तैयारी पर तब पानी फिर जाता है जब एक बंदर उनके काम में रोड़ा बन जाता है. वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे और मुमकिन है कि अपनी हंसी भी न रोक पाएं.

जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने कर दिया कांड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंग का मैदान दिखाया गया है और इस मैदान में कुछ सैनिक फाइटर टैंक के पास खड़े होकर व्यवस्थाओं को चेक कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि जंग का मैदान सज चुका है, टैंक पर मिसाइलें लगा दी गई हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है. बस इंतजार है 1,2 3 बोलकर दुश्मन पर इसे दागने का. लेकिन तभी एक बंदर कैमरा फ्रेम में आता है और सैनिकों के किए पर पानी फेर देता है.

पीछे से आकर लॉन्च कर दी मिसाइल

वीडियो में दिख रहा है कि फाइटर टैंक के पीछे की ओर एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें लाल बटन दिखाया गया है. इस बटन को दबाने से ही मिसाइल अटैक के लिए रवाना होती है. सैनिक सबकुछ चेक कर ही रहे होते हैं कि बंदर वहां आकर लाल बटन दबा देता है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता. ऐसे में टैंकर से मिसाइलें लॉन्च होती है और वहां खड़े सैनिक खुद भागने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर बटन कौन दबा गया. हालांकि वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड है और यूजर्स अब इसे लेकर मजे लेते दिखाई दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, बंदर तो असली हीरो निकला

वीडियो को @Tahkeek_KSA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बंदर तो असली हीरो निकला भाई. एक और यूजर ने लिखा...बंदर भी सैनिक बनना चाहता था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बंदर तो मरवाकर मानेगा.

