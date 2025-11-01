इसी के साथ एक बार जब परमाणु उपकरण सुरंग में गहराई तक चला जाता है तो बाकी जगह को स्टेमिंग प्रक्रिया द्वारा भरकर सील कर दिया जाता है. रेत, बजरी, जिप्सम और ठंडे टार जैसी चीजों को कई परतों में पैक किया जाता है. दर्शाए प्राकृतिक अवरोधों के रूप में काम करते हैं और रेडियोधर्मी गैसों और पिघले हुए मलबे को फंसा कर उन्हें सतह पर जाने से रोकते हैं.