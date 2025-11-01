एक्सप्लोरर
Nuclear Test: न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
Nuclear Test: डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को शुरू करने के लिए आदेश दे दिए हैं. आइए जानते हैं कि टेस्ट के दौरान साइंटिस्ट धमाकों को कैसे नियंत्रित करते हैं.
Nuclear Test: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को तुरंत ही टेस्टिंग शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. इसी बीच एक सवाल यह उठता है कि न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान साइंटिस्ट धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ ही इस दौरान किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Nov 2025 02:19 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां 500 की शराब की बोतल पर मिलता है 400 का डिस्काउंट, आखिर इतनी सस्ती कैसे है दारू?
जनरल नॉलेज
7 Photos
62.. 68... 74 और 84, महज 17 दिन में 4 दिग्गज सितारे दुनिया से रुख्सत, जानें इनके नाम
जनरल नॉलेज
7 Photos
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बिजली के आविष्कार ने बदला फर्स्ट और सेकेंड स्लीप का कॉन्सेप्ट, जाने 8 घंटे की कैसे हो गई हमारी नींद
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
इंडिया
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान धमाके को कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिस्ट, इस दौरान किन चीजों की पड़ती है जरूरत
जनरल नॉलेज
6 Photos
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion